Cẩm nang du lịch Quảng Ngãi

Ngoài đảo Lý Sơn nổi tiếng, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều điểm đến thu hút khách du lịch như cánh đồng muối Sa Huỳnh, biển Mỹ Khê, núi Thiên Ấn và các món ăn ngon.

Bãi biển Mỹ Khê nằm cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 15 km, là một trong những bãi biển nổi tiếng và đẹp nhất của tỉnh. Taxi từ trung tâm thành phố tới Mỹ Khê hết khoảng 200.000 đồng. Du khách cũng có thể sử dụng tuyến buýt 03. Bãi biển Mỹ Khê gần cảng Sa Kỳ (khoảng 10 km) nên du khách có thể kết hợp ở một đêm tại bãi Mỹ Khê trước khi ra chơi ở đảo Lý Sơn. Một số cơ sở lưu trú nổi bật ở đây: Khách sạn Mỹ Khê, Châu Ngọc Viên Hotel hoặc các homestay như Nhà Mình, Làng Biển...

Bãi dừa Tư Nghĩa

Ở bãi dừa Tư Nghĩa nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10 km, có khoảng 200 cây. Tại đây, bạn sẽ được tận hưởng không gian xanh mát, uống những trái dừa tươi ngọt hái ngay từ trên cây. Tại khu du lịch Bãi Dừa Tư Nghĩa có những nhà hàng nổi trên mặt nước phục vụ nhiều món ăn ngon thuộc phong cách ẩm thực làng quê. Đây không chỉ vừa là địa điểm du lịch, mà còn là "hàng rào" bảo vệ dân làng bình yên mỗi khi mùa mưa bão đến.

Khu chứng tích Sơn Mỹ



Khu Chứng tích Sơn Mỹ.

Di tích vụ thảm sát Sơn Mỹ nằm ở huyện Sơn Tịnh, cách thành phố Quảng Ngãi 13 km về phía đông bắc. Đây là nơi ghi lại tội ác của giặc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngày 16/3/1968, một cuộc hành quân huỷ diệt được quân Mỹ thực hiện, đánh vào người dân Sơn Mỹ. 504 người đã chết, trong đó có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già, 24 gia đình, 247 ngôi nhà bị thiêu cháy. Vụ thảm sát Sơn Mỹ là đỉnh cao trong tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược.

Khu chứng tích Sơn Mỹ rộng 2,4 ha, cạnh tỉnh lộ 24B gồm các di tích gốc đã được bảo tồn tôn tạo và các công trình sau này mới được xây dựng như: nhà trưng bày bổ sung, nơi tiếp khách, tượng đài, tượng vườn. Bên ngoài khuôn viên chứng tích là những tấm bia dựng ở điểm đã xảy ra các cuộc bắn giết.

Khu di tích mở cửa từ thứ hai đến chủ nhật, từ 7h đến 17h, giá vé 20.000 đồng.

Thảo nguyên Bùi Hui

Đồi sim trên thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: Thành Sự

Thảo nguyên thuộc xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, nơi được mệnh danh là thủ phủ trâu của Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi hơn 70 km về phía tây. Bùi Hui rộng hàng chục ha, có đồi sim tím thơ mộng. Mùa sim chín khoảng tháng 6-7 là lúc người dân địa phương mặc trang phục truyền thống ra đồi hái sim. Bạn có thể check-in với hoa, quả sim, mua rượu sim của người H’Re bản địa.

Bình minh và hoàng hôn ở thảo nguyên có mây và sương phủ, khiến du khách cảm thấy như chạm được chân trời. Đây là nơi thích hợp để dã ngoại, cắm trại cùng bạn bè, gia đình sau những ngày bận rộn ở thành phố.

Mũi Ba Làng An

Nếu muốn tìm một nơi thư giãn và khám phá vẻ đẹp hoang sơ của biển đảo miền Trung, hãy đến với mũi Ba Làng An ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Đây là một mũi đất được tạo nên bởi những vách đá trầm tích của núi lửa cùng với dòng biển xanh trong vắt. Tên gọi nơi đây là do nơi này có ba làng cùng tên "An": An Hải, An Vĩnh và An Kỳ. Người Pháp đã khám phá nơi này với địa thế cực đông của tỉnh Quảng Ngãi, nơi gần nhất với đảo Lý Sơn, có nguồn hải sản dồi dào, và có một tên gọi khác trên bản đồ thế giới là Batangan.

Ở mũi Ba Làng An, bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn toàn cảnh của mũi biển từ ngọn hải đăng cao 36 m, đi bộ dọc bờ biển, chụp ảnh với những khối đá nhấp nhô hay miệng núi lửa đã ngưng hoạt động.

Cánh đồng muối Sa Huỳnh