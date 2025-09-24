CX-5, Territory, CR-V đua giảm giá hàng chục triệu đồng

Nhóm các mẫu xe bán chạy nhất phân khúc CUV hạng C giảm giá bằng tiền mặt, phụ kiện hoặc ưu đãi lệ phí trước bạ cuối tháng 9.

Khi tháng 7 Âm lịch kết thúc (tuần cuối tháng 9), các đại lý đẩy mạnh khuyến mãi để kích cầu sức mua. Ở phân khúc xe gầm cao cỡ C, hàng loạt mẫu xe đang có giá giảm hàng chục triệu đồng.

Mazda CX-5, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, khuyến mãi 20-40 triệu đồng tùy phiên bản. Với mức giảm 40 triệu đồng, bản tiêu chuẩn của CX-5 hiện giao dịch ở mức 709 triệu đồng, thấp hơn cả một số mẫu CUV cỡ B, B+ như Honda HR-V (699-869 triệu đồng), Toyota Corolla Cross (820-905 triệu đồng).

Ford Territory vừa có bản nâng cấp giữa chu kỳ hồi tháng 8 nên mức giảm không nhiều như trước. Một số đại lý hiện giảm giá tiền mặt khoảng 20-25 triệu cho các phiên bản của Territory kèm phụ kiện.

Một mẫu CR-V lăn bánh tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Honda CR-V các bản L, G giảm giá bằng hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Khuyến mãi này áp dụng theo mức chung 10%, không phân biệt nơi đăng ký lăn bánh, tương ứng khoảng 50 triệu đồng.

Ở dòng Kia Sportage, khuyến mãi tùy phiên bản khoảng 25-40 triệu đồng. Mẫu xe thuần điện VinFast VF 7 giảm giá theo mức 4% giá trị xe, tương đương khoảng 32-38 triệu đồng.

Phân khúc CUV cỡ C sau 8 tháng đầu 2025 chứng kiến ưu thế áp đảo của CX-5 về doanh số. Mẫu xe Mazda tiếp tục một mình một ngựa hướng đến ngôi vương doanh số phân khúc khi bán gần 10.000 xe, bỏ xa đối thủ Territory gần 3.000 xe. Xếp thứ ba trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là VinFast VF 7.

Mẫu xe nhà VinFast bán 718 xe trong tháng 8, nâng tổng số tích lũy từ đầu năm lên gần 5.100 xe. Con số này nhỉnh hơn đôi chút so với Hyundai Tucson và Honda CR-V.

Phạm Trung