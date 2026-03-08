Cựu vô địch 100m thế giới đăng ảnh AI đối đầu các tổ chức chống doping

Fred Kerley, VĐV người Mỹ vô địch thế giới 100m năm 2022, phản ứng mạnh mẽ sau khi nhận án cấm thi đấu hai năm vì vi phạm quy định khai báo nơi ở phục vụ kiểm tra doping.

Ngày 7/3, Cơ quan Liêm chính Điền kinh (AIU) thông báo án cấm thi đấu hai năm với Fred Kerley vì vi phạm quy định khai báo nơi ở (whereabouts) - nghĩa vụ cập nhật vị trí để phục vụ kiểm tra doping ngoài thi đấu.

Fred Kerley giành HC vàng 100m nam tại giải vô địch điền kinh thế giới trên sân Hayward, Eugene, Oregon, Mỹ ngày 17/7/2022. Ảnh: Reuters

Theo kết luận điều tra, Kerley bỏ lỡ ba lần kiểm tra doping trong khoảng thời gian từ 11/5 đến 6/12/2024. Theo quy định của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA), ba lần vi phạm nghĩa vụ khai báo nơi ở trong vòng 12 tháng sẽ bị xem là vi phạm chống doping. AIU cho rằng ở hai trong ba trường hợp, hành vi của VĐV người Mỹ là "bất cẩn và liều lĩnh".

Kerley phản ứng trên mạng xã hội X bằng cách đăng hình ảnh do AI tạo ra, mô tả anh chiến đấu với các sĩ quan hư cấu từ ba tổ chức chống doping: Cơ quan chống doping của Mỹ (USADA), AIU và WADA.

"Tôi đã quá mệt mỏi vì phải giữ mọi thứ trong lòng. Họ không thể kiểm soát tôi, và sự thật luôn lớn tiếng hơn sự im lặng", anh viết".

Sự việc gây chú ý bởi hồi tháng 9/2025, Kerley trở thành VĐV điền kinh đầu tiên ký hợp đồng dự Enhanced Games 2026 - giải đấu cho phép sử dụng doping.

Fred Kerley phản ứng bằng bài đăng trên mạng xã hội X.

Lần bỏ lỡ kiểm tra đầu tiên xảy ra ngày 11/5/2024, ba ngày trước khi Kerley viết trên X rằng anh sẽ lập kỷ lục thế giới trong lần chạy 100m tiếp theo. Khi nhân viên kiểm tra doping đến nhà anh tại Miami trong khung thời gian 60 phút đã đăng ký, Kerley không có mặt. Theo AIU, VĐV này đã quên cập nhật địa điểm từ Miami sang nơi anh đang ở tại Jamaica và chỉ phát hiện sai sót khi nhân viên kiểm tra đến địa chỉ đã đăng ký.

Lần thứ hai diễn ra ngày 13/6/2024 tại một khách sạn ở Munich (Đức). Dù đã đăng ký địa điểm này, Kerley không có mặt trong khung giờ kiểm tra. Nhân viên kiểm tra đã gọi điện nhưng chỉ nhận được hộp thư thoại. Theo quy định của AIU, trách nhiệm thuộc về VĐV nếu không trả lời điện thoại trong thời gian kiểm tra đã đăng ký.

Lần vi phạm thứ ba xảy ra ngày 6/12/2024 tại một khu căn hộ ở West Hollywood, bang California. Khi nhân viên kiểm tra đến nơi, không ai mở cửa. Báo cáo cho biết họ đã gọi điện ba lần trong khoảng 10 phút và bấm chuông nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Sau đó, VĐV 30 tuổi cho biết anh không mở cửa vì căn hộ không phải nơi ở của mình và số điện thoại gọi đến trông giống một cuộc gọi lừa đảo. "Tôi sống ở Los Angeles, phải cẩn thận hơn thế. Đó là một số ngẫu nhiên từ Mexico, trông như cuộc gọi lừa đảo, sao tôi phải nghe?", anh viết trên X.

Theo quyết định của AIU, án cấm của Kerley kéo dài đến ngày 11/8/2027. Tất cả thành tích của anh từ ngày 6/12/2024 trở đi sẽ bị hủy. VĐV này cũng phải nộp 4.000 USD chi phí pháp lý cho Liên đoàn Điền kinh thế giới (World Athletics) liên quan đến cuộc điều tra. Kerley có quyền kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao.

Fred Kerley ăn mừng sau khi vô địch 100m nam giải Diamond League trên sân Silesian, Chorzow, Ba Lan ngày 25/8/2024. Ảnh: Reuters

Kerley, sinh năm 1995 tại Texas (Mỹ), được xem là một trong những VĐV hiếm hoi có thể cạnh tranh đỉnh cao ở cả ba cự ly ngắn 100m, 200m và 400m. Anh cao 1m91, sở hữu thể hình lý tưởng và sức mạnh nổi bật, được coi là "dị nhân" của làng điền kinh thế giới.

Kerley khởi đầu sự nghiệp với cự ly 400m, đạt thành tích tốt nhất là 43 giây 64. Anh từng vô địch Mỹ và giành HC vàng tiếp sức 4x400m tại giải vô địch thế giới 2019.

Năm 2021, Kerley bất ngờ chuyển hướng sang 100m và 200m. Chỉ một năm sau, anh đoạt HC bạc 100m tại Olympic Tokyo 2020 với thành tích 9 giây 84 giây. Năm 2022, Kerley lên ngôi vô địch thế giới 100m tại Eugene (Mỹ) với 9 giây 86, trở thành người Mỹ đầu tiên giành danh hiệu này sau 15 năm. Tại Olympic Paris 2024, Kerley tiếp tục khẳng định vị thế khi giành HC đồng 100m.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)