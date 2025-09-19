Cựu vô địch 100m gia nhập giải đấu cho phép dùng doping

Fred Kerley, nhà vô địch thế giới 100m năm 2022 và từng giành HC bạc Olympic, trở thành VĐV điền kinh đầu tiên ký hợp đồng dự Enhanced Games - giải đấu cho phép sử dụng doping.

Thông tin được công bố hôm 17/9, chỉ vài tuần sau khi Kerley nhận án treo giò tạm thời từ Cơ quan Liêm chính Điền kinh (AIU) vì vi phạm quy định "nơi ở". Nếu bị kết luận có hành vi gian lận, anh có thể đối mặt án phạt tối thiểu 2 năm.

Các VĐV điền kinh trong chương trình kiểm tra doping của AIU hoặc Cơ quan phòng chống doping (WADA) phải khai báo lịch trình chi tiết hàng ngày, gồm địa điểm tập luyện, thi đấu, chỗ ở, khoảng thời gian họ chắc chắn có mặt trong ngày. Điều này giúp ê-kíp kiểm tra có thể tiến hành kiểm tra doping đột xuất, không báo trước. Kerley hiện bị tạm đình chỉ vì không tuân thủ đúng quy định giám sát doping, chứ chưa bị phát hiện dùng chất cấm trực tiếp.

Fred Kerley giành HC vàng 100m nam tại giải vô địch điền kinh thế giới trên sân Hayward, Eugene, Oregon, Mỹ ngày 17/7/2022. Ảnh: Reuters

"Từ lâu, kỷ lục thế giới luôn là mục tiêu tối thượng trong sự nghiệp của tôi. Giờ tôi có cơ hội dồn toàn bộ sức lực để vượt giới hạn và trở thành người nhanh nhất hành tinh", Kerley tuyên bố. Theo điều lệ của Enhanced Games, nếu vượt kỷ lục 9 giây 58 của Usain Bolt, Kerley sẽ nhận thưởng 1 triệu USD.

Ngay sau thông báo, Kerley bị công ty quản lý Pace Sports Management - đơn vị cũng đại diện cho các huyền thoại Usain Bolt và Mo Farah - chấm dứt hợp đồng. Giám đốc Ricky Simms khẳng định: "Chúng tôi không liên quan đến thỏa thuận này và từ nay không còn đại diện cho Kerley".

Kerley, sinh năm 1995 tại Texas (Mỹ), được xem là một trong những VĐV hiếm hoi có thể cạnh tranh đỉnh cao ở cả ba cự ly ngắn 100m, 200m và 400m. Anh cao 1m91, sở hữu thể hình lý tưởng và sức mạnh nổi bật, được coi là "dị nhân" của làng điền kinh thế giới.

Kerley khởi đầu sự nghiệp với cự ly 400m, đạt thành tích tốt nhất là 43 giây 64. Anh từng vô địch Mỹ và giành HC vàng tiếp sức 4x400m tại giải vô địch thế giới 2019.

Năm 2021, Kerley bất ngờ chuyển hướng sang 100m và 200m. Chỉ một năm sau, anh đoạt HC bạc 100m tại Olympic Tokyo 2020 với thành tích 9 giây 84 giây. Năm 2022, Kerley lên ngôi vô địch thế giới 100m tại Eugene (Mỹ) với 9 giây 86, trở thành người Mỹ đầu tiên giành danh hiệu này sau 15 năm. Tại Olympic Paris 2024, Kerley tiếp tục khẳng định vị thế khi giành HC đồng 100m.

Fred Kerley ăn mừng sau khi vô địch 100m nam giải Diamond League trên sân Silesian, Chorzow, Ba Lan ngày 25/8/2024. Ảnh: Reuters

Theo The Guardian, sau khi chiêu mộ Kerley và kình ngư Ben Proud - HC bạc Olympic 50m tự do, ban tổ chức Enhanced Games tiếp tục tiếp cận nhiều ngôi sao thể thao của Anh nhằm gia tăng sức hút.

Enhanced Games, dự kiến khởi tranh tháng 5/2026 tại Las Vegas, tự quảng bá là "tương lai của thể thao", nhưng đang bị nhiều tổ chức chỉ trích là "nguy hiểm và vô trách nhiệm". Ban tổ chức thậm chí đã đệ đơn kiện chống độc quyền trị giá 800 triệu USD nhắm vào Liên đoàn bơi thế giới, Liên đoàn bơi Mỹ và WADA, cáo buộc những tổ chức này tìm cách ngăn chặn phi pháp sự tồn tại của giải.

Dù vậy, CEO Maximilian Martin vẫn khẳng định: "Việc Fred Kerley gia nhập chứng minh sức hút ngày càng lớn của chúng tôi. Enhanced Games sẽ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn nhất hành tinh".

Trong khi đó, AIU và WADA đồng loạt lên án giải đấu này. Chủ tịch AIU David Howman cho rằng Kerley không còn bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến điền kinh khi đang bị treo giò, đồng thời ví von Enhanced Games chẳng khác nào "cảnh tượng thời La Mã cổ đại khi khán giả đến xem sư tử đấu với nô lệ".

Giám đốc điều hành AIU, Brett Clothier, gọi giải đấu là ghê tởm, đồng thời bày tỏ lo ngại sức khỏe của Kerley và các VĐV khác sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. "Tôi nghĩ họ đang bị lợi dụng", ông bày tỏ.

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới Sebastian Coe thì từ chối bàn sâu, chỉ nhấn mạnh rằng World Athletics đã tăng 38% doanh thu trong bốn năm qua và sẽ chi khoảng 50 triệu USD tiền thưởng trong giai đoạn tiếp theo để bảo đảm quyền lợi VĐV.

Hồng Duy (theo The Guardian)