Ngôi sao Olympic bị tẩy chay vì dự giải cho phép VĐV dùng doping

AnhCục Thể thao Anh quốc (UK Sport) lên án kình ngư Ben Proud sau khi anh tuyên bố tham dự Enhanced Games - giải đấu cho phép sử dụng doping.

Ngày 10/9, Proud - kình ngư từng giành HC bạc Olympic Paris và là nhà vô địch thế giới 50m tự do - xác nhận sẽ góp mặt ở kỳ giải đấu gây tranh cãi này. Enhanced Games cho phép VĐV dùng chất cấm nhằm "khám phá giới hạn mới của cơ thể".

Ben Proud giành HC bạc 50m tự do tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Sun

UK Sport - cơ quan quản lý và cấp ngân sách công cho thể thao Anh - ra thông cáo khẳng định "lên án mọi điều mà Enhanced Games đại diện bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất", đồng thời tuyên bố sẽ xem xét tư cách Proud trong việc nhận tài trợ từ ngân sách nhà nước. "Bất kỳ hành vi vi phạm quy định chống doping đều trái với chính sách tài trợ của chúng tôi", thông cáo có đoạn.

Liên đoàn Bơi Anh (Aquatics GB) cũng "vô cùng thất vọng" trước quyết định ký hợp đồng với Enhanced Games của Proud, nhấn mạnh lập trường bảo vệ giá trị thể thao trong sạch. Proud từng tham gia tuần lễ "Clean Sport Week" do Cơ quan chống doping Anh (UKAD) tổ chức. Các đồng đội Adam Peaty và Duncan Scott cũng nhiều lần lên tiếng chống doping.

Trước làn sóng chỉ trích, Proud giải thích với BBC: "Tôi đã đạt được mọi thành tựu mình mong muốn trong môi trường thể thao truyền thống. Enhanced Games mở ra cơ hội theo một hướng khác. Tôi không coi đó là sự phản bội với thể thao sạch. Tôi luôn tôn trọng bơi lội và sẽ không bao giờ quay lại khi đã đi ngược luật lệ".

Proud trở thành VĐV Anh đầu tiên công khai nhận lời tham dự. Điều này đồng nghĩa anh gần như chắc chắn bị cấm cửa khỏi các giải đấu quốc tế chính thống như Olympic, giải vô địch thế giới hay châu Âu. Với nhiều chuyên gia, lựa chọn của Proud có thể mở ra cuộc tranh luận lớn về ranh giới giữa "thể thao trong sạch" và "cuộc chơi không giới hạn" trong kỷ nguyên hiện đại.

Trong sự nghiệp, Proud nổi bật ở cự ly ngắn. Anh vô địch thế giới 50m tự do, giành HC vàng châu Âu năm 2022 và từng nhiều lần đăng quang tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung. Ở Olympic Paris 2024, Proud đoạt HC bạc 50m tự do, đánh dấu lần đầu tiên bước lên bục vinh quang ở sân chơi danh giá nhất. Anh cũng đang giữ kỷ lục quốc gia Anh nội dung 50m tự do với thành tích 21 giây 11.

Ben Proud thi đấu chung kết 50m tự do nam tại Thế vận hội Olympic Paris 2024. Ảnh: Olympics

Enhanced Games được sáng lập năm 2023 bởi doanh nhân gốc Australia Aron D’Souza với mục tiêu "phá vỡ sự thống trị của phong trào Olympic truyền thống" và cho phép VĐV sử dụng chất cấm hợp pháp để kiểm chứng giới hạn sinh học con người.

Sự kiện đầu tiên dự kiến tổ chức tại Las Vegas, Mỹ, vào tháng 5/2026, với ba môn chính: bơi, điền kinh và cử tạ. Ban tổ chức treo thưởng 500.000 USD cho mỗi nội dung, kèm 250.000 USD tiền thưởng nếu phá kỷ lục thế giới. Giải đấu nhận vốn từ quỹ đầu tư 1789 Equity, trong đó có sự ủng hộ tài chính từ Donald Trump Jr. Nhà sáng lập D’Souza cho biết đã huy động được hàng chục triệu USD để chuẩn bị cho mùa giải đầu tiên.

Tuy nhiên, ý tưởng này vấp phải chỉ trích dữ dội từ thế giới thể thao. Cơ quan Chống doping Thế giới (WADA) cảnh báo đây là giải đấu nguy hiểm và vô trách nhiệm. Giám đốc Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) Travis Tygart thậm chí gọi Enhanced Games là gánh xiếc hề. Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới (World Aquatics) đã trở thành tổ chức quốc tế đầu tiên tuyên bố cấm thi đấu với những VĐV tham dự Enhanced Games.

Nếu tiếp tục gắn bó với Enhanced Games, Proud nhiều khả năng sẽ khép lại chặng đường đỉnh cao ở đấu trường truyền thống, nhưng đồng thời cũng trở thành biểu tượng cho xu hướng mới gây tranh cãi của thể thao thế giới.

Hồng Duy tổng hợp