Cứu trợ lương thực, đưa bệnh nhân thoát khỏi vùng cô lập

Sáng 30/10, Đà Nẵng ngớt mưa, song lũ vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn chưa rút. Nhiều khu vực ven sông như phường Hội An, Hội An Tây, xã Nam Phước và xã Cẩm Kim cũ (nay thuộc phường Hội An) vẫn bị nước lũ bủa vây, đường ra biển Cửa Đại bị chia cắt.

Lúc 2h, mực nước sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt 5,62 m, vượt báo động ba 1,62 m và cao hơn mức lũ lịch sử năm 1964 khoảng 0,12 m. Toàn khu vực chỉ còn những nóc nhà nổi lên giữa biển nước đục ngầu.