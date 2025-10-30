Cứu trợ lương thực, đưa bệnh nhân thoát khỏi vùng cô lập

Sáng 30/10, Đà Nẵng ngớt mưa, song lũ vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn chưa rút. Nhiều khu vực ven sông như phường Hội An, Hội An Tây, xã Nam Phước và xã Cẩm Kim cũ (nay thuộc phường Hội An) vẫn bị nước lũ bủa vây, đường ra biển Cửa Đại bị chia cắt.
Lúc 2h, mực nước sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt 5,62 m, vượt báo động ba 1,62 m và cao hơn mức lũ lịch sử năm 1964 khoảng 0,12 m. Toàn khu vực chỉ còn những nóc nhà nổi lên giữa biển nước đục ngầu.
"Bến thuyền" tạm trên đường Lê Lợi, gần nút giao với Trần Phú, phố cổ Hội An thành nơi sơ tán người dân và tập kết hàng cứu trợ chuyển đến các khu vực đang cô lập.
Khu vực này cách sông Hoài gần 100 m, bị ngập nửa mét. Công an, quân đội luôn túc trực để hướng dẫn phương tiện và nhắc nhở người dân tuân thủ mặc áo phao để đảm bảo an toàn.
Người dân làng Kim Bồng, phường Hội An đến nhận hàng cứu trợ. Hôm qua, dân làng nhận được 200 suất quà cứu trợ, song chưa thể đủ dùng sau bốn ngày bị lũ cô lập.
Người dân ở thôn Duy Vinh (xã Nam Phước) cho biết những ngày qua chưa nhận được tiếp tế, nhiều nhà đã dần hết lương thực, cạn kiệt nước uống. Bà con chủ yếu dùng vật dụng hứng nước mưa uống tạm.
Lực lượng cứu hộ sơ tán bé gái khỏi khu vực cô lập. Hiện Đà Nẵng có nhiều đội tình nguyện, gồm những người có kinh nghiệm lái tàu, canô, bơi lội, tỏa đi các khu vực bị cô lập để tiếp tế và cứu trợ. Một số điểm nước sông chảy xiết nên cứu hộ chưa thể tiếp cận.
Tại phố cổ, người dân xếp hàng dài từ nơi tập kết hàng hóa cứu trợ, hơn 20 m đến nơi canô có thể vào bờ để chuyển hàng hóa lên bờ.
Đến 15h, hàng cứu trợ chất đầy trên đường Lê Lợi, chờ canô vận chuyển vào các khu vực đang bị cô lập. Nếu nước rút, người dân ở vùng ngập nặng vẫn cần vài ngày để dọn dẹp bùn đất, chờ cấp lại điện và ổn định sinh hoạt.
Nguyễn Đông
