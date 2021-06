Cựu tổng cục phó Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh bị bắt

Ông Nguyễn Duy Linh, cựu Tổng cục phó Tổng cục Tình báo (Bộ Công an), bị tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ.

Ngày 15/6, ông Linh đã bị khởi tố. Bộ Công an thông báo ông có "một số vi phạm pháp luật" song chưa được đề cập cụ thể.

Ông Linh bị xác định liên quan hành vi đưa hối lộ của Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") - cựu cán bộ công an, doanh nhân bị kết tội trong 4 vụ án.

Tháng 4, trong vụ án thứ 5, Vũ "Nhôm" bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ, theo khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự. Hồ Hữu Hoà, 37 tuổi, làm nghề tư vấn về phong thuỷ, tâm linh, bị đề nghị truy tố tội Môi giới hối lộ, theo khoản 4 điều 365.

Trong bản kết luận điều tra, ông Linh nhiều lần được nhắc đến là người Vũ muốn tiếp cận. Theo đó tháng 6/2017, khi Bộ Công an khởi tố vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, Vũ nhiều lần bị triệu tập. Muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến mình ở vụ án này, qua Hoà, Vũ nhờ kết nối đến Tổng cục phó Nguyễn Duy Linh.

Vũ "Nhôm" tại một phiên toà ở TAND Hà Nội, tháng 2/2020. Ảnh: Phạm Dự.

Vũ khai đã bốn lần thông qua trung gian chuyển tiền cho ông Linh lần đầu tiên 500.000 USD, lần hai 5 tỷ đồng, lần ba và bốn mỗi lần một triệu USD nhưng sau đó đã phủ nhận tất cả. Từ ngày 17/7/2020 đến nay, Vũ nói "chỉ hai lần đưa xì gà, nấm linh chi", những lời khai đưa tiền trước kia là do "bị ép buộc".

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phủ nhận "ép cung", khẳng định Vũ "vu khống". Việc xác định Vũ có hành vi đưa hối lộ được "căn cứ lời khai tự nguyện ban đầu về việc tiếp cận, đưa tiền...".

Trong kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho hay chưa đủ căn cứ để xử lý ông Linh do chưa làm rõ được túi quà nhận được thông qua một số người là "đồ vật, tài sản gì", giá trị bao nhiêu. Dù vậy, ông Linh là cán bộ cấp cao trong ngành công an, có trình độ hiểu biết pháp luật nhưng vẫn nói chuyện nhiều lần với Vũ khi anh ta đang bị điều tra là có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật và quy định của ngành công an.

Bản kết luận điều tra này khi được chuyển sang VKSND Tối cao đã bị trả về, yêu cầu điều tra lại. Việc khởi tố, tạm giam ông Linh được coi là động thái mới nhất của cơ quan tố tụng trong hơn một tháng điều tra bổ sung vụ án.

Vũ là cán bộ công an song bị cáo buộc đã lợi dụng nhiệm vụ công tác được giao để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Cuối năm 2019, Vũ "Nhôm" bị phạt 8 năm tù trong phiên phúc thẩm vụ án Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Cuối tháng 12/2018, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, với cáo buộc lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng, bị cáo nhận tiếp 17 năm tù. Vũ "Nhôm" còn bị kết tội trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà đất công tại Đà Nẵng và vụ án vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát xảy ra tại TP HCM. Hình phạt tổng cộng qua các vụ án, Vũ phải nhận là 30 năm tù.

