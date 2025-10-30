Cứu sống bé trai trôi dạt trên sông Hàn trong đêm

Đà NẵngBé trai khoảng 8 tuổi trôi giữa dòng nước lũ sông Hàn, đoạn chân cầu Rồng, được cứu sống kịp thời tối 29/10.

Khoảng 21h30, khi nước sông Hàn dâng cao gần mép vỉa hè, một thanh niên đang livestream tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng phát hiện bé trai lẫn trong đám rác trôi cách bờ khoảng 3 m.

Cứu sống bé trai trôi dạt ven sông Hàn trong đêm Ba người hợp sức cứu bé trai thoát khỏi lũ sông Hàn. Video: Anh Huấn cung cấp

Anh Trần Trọng Huấn, một trong những người tham gia cứu hộ, đã cùng một người khác trèo qua lan can, nắm lấy tay cháu bé đang cố gắng giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người khác hỗ trợ, cả ba kéo được bé trai lên vỉa hè. Toàn bộ quá trình chỉ khoảng 45 giây.

Bé trai trong tâm trạng hoảng loạn, không nói được, có biểu hiện ho và khó thở. Người dân lập tức sơ cứu, đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội. Khoảng 15 phút sau, gia đình ở phường An Hải, bên bờ đông sông Hàn, đã đến nhận và đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra.

Người nhà cho biết bé trai là trẻ đặc biệt, ít giao tiếp bằng lời. Tối qua, bé mở cửa ra ngoài, trèo qua lan can cầu Rồng rồi rơi xuống. Gia đình đã đi tìm, nhưng suốt một tiếng không thấy, không ngờ bé đi sang bờ tây sông Hàn.

Vị trí phát hiện và giải cứu cháu bé (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps

Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, miền Trung mưa to liên tục từ đêm 25/10 đến nay. Tâm mưa là Huế, Đà Nẵng, nhiều trạm đã vượt mức 1.000 mm, gây lũ lớn trên các sông Hương, Bồ, Vu Gia và Thu Bồn. Mưa lũ làm 10 người chết, 90 xã, phường bị ngập 1-2 m, thống kê đến sáng 30/10.

Nguyễn Đông