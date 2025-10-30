Cứu sống bé trai trôi dạt giữa sông Hàn trong đêm

Đà NẵngBé trai khoảng 8 tuổi được người dân phát hiện trôi giữa dòng nước lũ sông Hàn, đoạn chân cầu Rồng, và được cứu sống kịp thời tối 29/10.

Khoảng 21h30, khi nước sông Hàn dâng cao gần mép vỉa hè, một thanh niên đang phát trực tiếp tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng phát hiện bé trai lẫn trong đám rác trôi cách bờ khoảng 3 m. Nghe tiếng hô, nhiều người chạy đến ứng cứu.

Cứu sống bé trai trôi dạt ven sông Hàn trong đêm Ba người hợp sức cứu bé trai thoát khỏi lũ sông Hàn. Video: Anh Huấn cung cấp

Anh Trần Trọng Huấn, một trong những người trực tiếp cứu bé, kể khi nghe tiếng kêu "có đứa nhỏ trôi", anh cùng một thanh niên khác trèo qua lan can, bám tay vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy tay cháu bé đang cố gắng giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người khác hỗ trợ, cả ba kéo được bé trai lên vỉa hè. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 45 giây.

Khi được cứu, bé hoảng loạn, không nói được, có biểu hiện ho và khó thở. Người dân lập tức sơ cứu, đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội. Khoảng 15 phút sau, gia đình ở phường An Hải, bên kia sông Hàn, đã đến nhận và đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra.

Theo anh Huấn, cháu trôi từ phía ngoài sông dạt vào, không rõ bị rơi từ đâu. "Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứu người là việc phải làm, may mắn là kịp thời", anh nói.

Vị trí phát hiện và giải cứu cháu bé (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps

Nguyễn Đông