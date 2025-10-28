Cứu ôtô ngập lũ trong đêm ở Huế

Tối 27/10, lũ sông Hương tại trạm Kim Long vượt báo động ba hơn 1,5 m, các tuyến đường trung tâm TP Huế ngập 0,5-1 m. Đường Nguyễn Huệ giao với Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa, biến thành sông. Bốn ôtô đỗ trên vỉa hè bị nước ngập quá nửa thân xe.
Nằm bên sông Hương, Bệnh viện Trung ương Huế bị ngập toàn bộ khuôn viên, một số khu vực nước tràn vào sảnh tầng 1. Hàng loạt ôtô đỗ quanh bệnh viện bị ngập đến nửa bánh xe.
Một bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế cho biết mấy năm nay mới thấy nước lũ tràn vào khuôn viên và phòng bệnh nhân. "Cứ nghĩ ôtô đỗ tại bệnh viện, vị trí cao ráo hơn xung quanh thì không ngập. Không ngờ lũ lên nhanh, xe chạy không kịp", người này nói.
Xe tải chết máy khi chạy trên đường Lê Lợi, lái xe đành ngồi chờ cứu hộ.
Từ đêm 25/10 đến nay, khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi mưa rất lớn do tác động của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới vắt qua miền Trung và gió đông. Huế là tâm mưa, lượng mưa từ 22h hôm qua đến 22h hôm nay ở Nam Đông là 1.090 mm, đỉnh Bạch Mã cũng gần 1.000 mm.
Mưa lớn kéo dài, nước ồ ạt đổ về các hồ thủy điện ở thượng nguồn. Để đảm bảo an toàn hồ, các thủy điện buộc phải xả, hoặc để nước chảy tự nhiên.
Mực nước các sông Hương, Bồ ở hạ du tối 27/10 đã vượt báo động ba từ 0,5 đến 1,5 m. Khoảng 30/40 xã phường của Huế bị ngập. Trên các tuyến phố, nhiều ôtô để bên đường bị ngập hơn nửa mét.
Nhiều người gọi cứu hộ đến di chuyển xe trong đêm. Nhân viên cứu hộ phải dầm mình trong lũ buộc dây vào bánh trước khi cẩu.
Trong đêm tối, các xe cẩu liên tục đưa ôtô ra khỏi vùng nước ngập. Mỗi xe nâng lên, nước chảy ồ ạt từ trong ra.
Một xe mới ngập đến bánh được di chuyển đến nơi cao ráo. Việc bảo dưỡng xe ngập nước sẽ tốn kém. Theo một số gara, nếu xe ngập nhẹ, chỉ vệ sinh nội thất, hút ẩm, sấy khô các bộ phận, làm sạch thảm chi phí từ 2 đến 10 triệu đồng.
Nếu xe bị ngập đến cabin, ảnh hưởng hệ thống điện, phải vệ sinh nội thất, xử lý dây điện, thay dầu máy, dầu hộp số, lọc gió, kiểm tra và sấy ECU, chi phí 15-60 triệu đồng.
Nếu xe ngập nặng, nước vào động cơ, hộp số, ECU, chi phí bảo dưỡng có thể lên cả trăm triệu đồng. Trong ảnh là ba ôtô được đưa lên xe cứu hộ di chuyển ra khỏi vùng ngập ở Bệnh viện Trung ương Huế.
Ôtô 5 chỗ bị chết máy trên đường ngập được di chuyển đến vị trí cao hơn.
Di chuyển ôtô ngập nước trong đêm 27/10. Video: Võ Thạnh
Võ Thạnh - Đắc Thành
