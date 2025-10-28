Cứu ôtô ngập lũ trong đêm ở Huế

Mưa lớn kéo dài, nước ồ ạt đổ về các hồ thủy điện ở thượng nguồn. Để đảm bảo an toàn hồ, các thủy điện buộc phải xả, hoặc để nước chảy tự nhiên.

Mực nước các sông Hương, Bồ ở hạ du tối 27/10 đã vượt báo động ba từ 0,5 đến 1,5 m. Khoảng 30/40 xã phường của Huế bị ngập. Trên các tuyến phố, nhiều ôtô để bên đường bị ngập hơn nửa mét.