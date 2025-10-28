Cứu nhiều người mắc kẹt giữa dòng lũ

Lũ dâng cao, chảy xiết làm lật ghe khiến 15 người ở Đà Nẵng, Huế chới với giữa dòng nước, được cảnh sát và người dân kịp thời cứu nạn.

Khoảng 19h ngày 28/10, ông Lương Hải, trú thôn Ngọc Kinh Đông, TP Đà Nẵng, chèo ghe ra trang trại thăm đàn bò, không may ghe lật, ông bị lũ cuốn trôi dưới chân cầu Hà Nha. Nước chảy xiết, ông ôm cột điện chờ cứu hộ.

Người dân trên cầu phát hiện, hô hoán kêu cứu và liên tục động viên ông Hải. Khoảng 5 phút sau, hai người đàn ông chèo ghe vượt dòng nước dữ đưa ông Hải lên ghe an toàn. Sau khi được cứu, ông Hải kiệt sức nằm gục.

Chiều cùng ngày, tại phường Điện Bàn, ba người đi thuyền mua lương thực gặp đoạn nước chảy xiết khiến thuyền lật. Cả ba bám vào cột điện và kêu cứu. Đúng lúc đó, canô cứu trợ của Đội Thanh niên xung kích - Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đi ngang qua, kịp thời tiếp cận, đưa các nạn nhân vào bờ.

Cứu người đàn ông ôm cột điện giữa dòng lũ Ông Hải bám trụ cột điện và được ghe đến ứng cứu. Video: Người dân cung cấp

Trước đó khoảng 16h30, tại khu vực sông Thu Bồn (đoạn qua phường Điện Bàn), trên đường chèo ghe trở về từ đám tang, bất ngờ ghe lật, 9 người chới với trong dòng lũ đục ngàu. Người dân gần đó phát hiện, nhanh chóng chèo ghe ra cứu, đưa tất cả lên bờ.

Mưa lớn, thủy điện xả lũ ba ngày qua khiến 16 xã, phường với hơn 65.000 hộ dân Đà Nẵng đang bị ngập, chủ yếu nằm ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. Nhà chức trách phải sơ tán hơn 1.600 người tới nơi cao ráo.

Tại TP Huế, ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, cho biết khoảng 21h30 ngày 27/10, anh Nguyễn Thanh Thiên và anh Trần Hồi, cùng trú thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, đi bắt chim thì bị nước lũ từ sông Bồ đổ về cuốn trôi. Hai người bám được vào thân cây ở tổ dân phố Phú Ngạn.

Công an phường Hóa Châu đã cùng người dân tổ chức cứu hộ. Sau 30 phút vật lộn dòng nước lũ, hai người được đưa về trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu trong tình trạng đuối sức. Hiện anh Thiên đã tỉnh táo, anh Hồi đang theo dõi sức khỏe.

Nằm ở hạ nguồn sông Bồ, phường Hóa Châu được xem là vùng rốn lũ của TP Huế, nước lũ gây ngập sâu hàng nghìn nhà dân tại đây. Trụ sở Đảng ủy phường nhiều ngày qua bị nước lũ tràn vào phòng làm việc.

Trung tâm TP Huế bị ngập nhìn từ trên cao. Ảnh: Võ Thạnh

Từ đêm 25/10 đến nay, Đà Nẵng, Huế mưa lớn. Lũ sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt đỉnh 5,25 m; lũ sông Hương tại trạm Kim Long lên đỉnh 5,05 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên 10,12 m, vượt báo động ba 1,12 m. Nước sông dâng cao, tràn bờ gây ngập 32/40 xã, phường của Huế, 29/94 xã, phường ở Đà Nẵng, mức ngập bình quân 1-2 m.

Nguyễn Đông - Võ Thạnh