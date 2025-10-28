Đà NẵngTối 28/10, người dân kịp thời cứu ông Lương Hải, trú xã Hà Nha sau khi ông bị lật ghe và mắc kẹt giữa dòng lũ sông Vu Gia.

Khoảng 19h, ông Hải, trú thôn Ngọc Kinh Đông, chèo ghe ra trang trại thăm đàn bò, không may ghe lật, ông bị lũ cuốn trôi dưới chân cầu Hà Nha. Nước chảy xiết, ông ôm cột điện chờ cứu hộ.

Người dân trên cầu phát hiện, hô hoán kêu cứu và liên tục động viên ông Hải. Khoảng 5 phút sau, hai người đàn ông chèo ghe vượt dòng nước dữ đưa ông Hải lên ghe an toàn. Sau khi được cứu, ông Hải kiệt sức nằm gục.

Chiều cùng ngày, tại phường Điện Bàn, ba người đi thuyền mua lương thực gặp đoạn nước chảy xiết khiến thuyền lật. Cả ba bám vào cột điện và kêu cứu. Đúng lúc đó, canô cứu trợ của Đội Thanh niên xung kích - Ban Thanh niên Công an TP Đà Nẵng đi ngang qua, kịp thời tiếp cận, đưa các nạn nhân vào bờ.

Cứu người đàn ông ôm cột điện giữa dòng lũ Ông Hải bám trụ cột điện và được ghe đến ứng cứu. Video: Người dân cung cấp

Trước đó khoảng 16h30 cùng ngày, tại khu vực sông Thu Bồn (đoạn qua phường Điện Bàn), trên đường chèo ghe trở về từ đám tang, bất ngờ ghe lật, 9 người chới với trong dòng lũ đục ngàu. Người dân gần đó phát hiện, nhanh chóng chèo ghe ra cứu, đưa tất cả lên bờ.

Mưa lớn, thủy điện xả lũ ba ngày qua khiến 16 xã, phường với hơn 65.000 hộ dân Đà Nẵng đang bị ngập, chủ yếu nằm ở hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn. Nhà chức trách phải sơ tán hơn 1.600 người tới nơi cao ráo.

Dự báo từ ngày 28 đến hết đêm 29/10, Đà Nẵng tiếp tục mưa to. Tổng lượng mưa ở đồng bằng phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 350 mm; vùng núi 200-300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 30/10, mưa giảm dần, mỗi ngày 20-50 mm.

Nguyễn Đông