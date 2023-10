Cuộc tình rạn nứt của vợ chồng Will Smith

Will Smith - Jada Pinkett Smith mệt mỏi với hôn nhân, chọn ly thân song cố gắng giải quyết và duy trì mối quan hệ.

Trên podcast On Purpose with Jay Shetty hôm 16/10, Jada nói về tình cảm thăng trầm giữa cô và Will Smith. Cả hai trải qua nhiều lần chia tay và tái hợp trong 26 năm. Diễn viên cho biết từ năm 2016 đến nay, cô và Will chia tay, sống như người độc thân.

Will Smith và Jada Pinkett Smith tại Los Angeles năm 2022. Ảnh: Film Magic

Will Smith và Jada Pinkett Smith tìm cách cứu vãn mối tình. Sau thông báo ly thân, cả hai vẫn ủng hộ và giành những lời khen cho nhau. Trên Extra, Jada cho biết hiện họ chuẩn bị cùng viết cuốn Don't Try This At Home.

Cũng trong podcast On Purpose with Jay Shetty, bức thư Will Smith viết sau khi đọc xong hồi ký được công bố. "Dù đã sống phần lớn cuộc đời bên em, anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên, choáng váng, mất cảnh giác, cười, được truyền cảm hứng và tổn thương. Cảm xúc thật hỗn loạn. Anh biết không dễ dàng để chia sẻ sâu những điều này. Anh hoan nghênh và trân trọng em. Em là một trong số ít người vừa quyền lực, vừa tinh tế", Will viết cho vợ. Tài tử cho biết cuốn sách gần như khiến diễn viên thức tỉnh, giúp anh hiểu rõ hơn những mong muốn của Jada.

Đáp lại thư, Jada hóm hỉnh: "Điều đó thật tuyệt vời. Đây là lý do tôi không thể ly hôn chàng hề này". Trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert hôm 16/10, diễn viên cho biết Will vẫn là trợ thủ đắc lực và là người đàn ông của cô.

Cặp sao tập trung dành thời gian cho các con, gắn kết mọi thành viên trong gia đình. Họ có hai con là Jaden (25 tuổi) và Willow (22 tuổi). Theo People, kể từ bê bối Will tát Chris Rock tại Oscar 2022, người thân là chỗ dựa của tài tử. Với Jada, các con còn là những người thầy: "Chúng đã dạy vợ chồng tôi cách chấp nhận bản thân. Các con yêu mọi thứ của tôi cũng như những hành trình đã đi qua. Chúng yêu tôi và Will vô điều kiện".

Theo InStyle, Jada đã kể nội dung sách cho gia đình trước khi phát hành, những điều cô viết về họ và hỏi liệu mọi người có đồng ý với những chi tiết đó không. Willow đã đọc hồi ký, thấy vui và yêu thích cuốn sách. Jaden và Trey - con trai của Will với vợ cũ Sheree Zampino - mới chỉ biết nội dung qua lời kể của Jada.

Gia đình Will Smith từ trái qua: Will, Jade, Jaden, Trey, Willow. Ảnh: Wire Image

Cuộc sống riêng của cặp sao dần tồi tệ từ năm 2011, khi Jada bước sang tuổi 40. Họ cãi nhau khi Will Smith cố gắng thực hiện bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho vợ. Thế nhưng Jada tức giận, nói tiệc chỉ là màn "khoe mẽ một cách lố bịch", chồng không thực sự hiểu cô muốn gì. Sự việc khiến cả hai rạn nứt, tuy nhiên làm hòa sau đó.

Theo NBC News hôm 11/10, Jada và Will mắc kẹt trong sự kỳ vọng về bạn đời. Trước đây, Jada không công khai việc chia tay vì chưa sẵn sàng. Trong cuốn hồi ký Will, tài tử thừa nhận không thành công trong đời sống vợ chồng, cả hai đều đau khổ.

Khi được phóng viên của NBC News hỏi liệu họ có cho nhau biết nếu một trong hai có người mới, Jada nói đang tập trung chữa lành mọi chuyện đã xảy ra, chưa chắc chắn về tương lai. Theo Today, họ đang tập trung và rất nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ bởi tình yêu gia đình cũng như muốn giữ lời hứa không bao giờ ly hôn.

Will Smith và Jada Pinkett Smith tại Oscar 2022. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với People hôm 12/10, Jada khẳng định mình và Will Smith chưa từng ngoại tình và không có "cuộc hôn nhân mở" như tin đồn. Quan hệ mở là khi hai người cho phép bạn đời của họ có quan hệ tình cảm hoặc quan hệ tình dục với người khác. Cô cũng phủ nhận những lời chỉ trích ngoại tình, cho biết bị nhiều người đánh giá sai lầm. Năm 2016, Jada nói trên Red Table Talk rằng từng có mối quan hệ tình cảm với ca sĩ August Alsina - bạn thân của con trai - và gây nhiều tranh cãi.

Trước khi công bố ly thân, People gọi Will và Jada là cặp sao quyền lực của Hollywood. Cả hai và các con thường xuyên xuất hiện chung tại các sự kiện, ủng hộ sự nghiệp của nhau, Jaden và Willow nối nghiệp cha mẹ và hoạt động nghệ thuật. Trong podcast TIDAL's Rap Radar năm 2018, tài tử nói Jada luôn ủng mình, khiến anh không cần phàn nàn, lo lắng hay đòi hỏi điều gì. Thời mới hẹn hò, Will cho biết ngoài mẹ, Jada là người đầu tiên anh có thể chia sẻ thoải mái nhất những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.

Vợ chồng Will Smith ở Oscar 2022 (Video: BlackTree TV) Vợ chồng Will Smith trên thảm đỏ Oscar 2022. Video: Hollywood Post

Jada cưới Will Smith năm 1997 sau khi quen trên trường quay The Fresh Prince of Bel-Air. Thời điểm ấy, tài tử đã cưới Sheree Zampino, có con trai hai tuổi. Một năm sau, anh ly dị vợ, công khai hẹn hò Jada.

Jada Pinkett, 52 tuổi, lớn lên ở Baltimore. Cô trở nên nổi tiếng sau vai diễn trong phim hài hành động A Low Down Dirty Shame năm 1994 của Keenen Ivory Wayans. Các bộ phim nổi tiếng của cô là The Nutty Professor, Set It Off, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions.

Will Smith, 55 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy. Năm ngoái, tài tử giành giải Oscar Nam chính xuất sắc với vai diễn trong King Richard. Tài tử bị cấm tham dự Oscar trong 10 năm tới sau vụ tát Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải.

Thanh Giang