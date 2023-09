Cuộc sống Will Smith sau vụ tát đồng nghiệp ở Oscar

Will Smith gắng lấy lại lòng tin của các hãng phim, đang đóng "Bad Boys 4" và "I Am Legend 2" sau bê bối đánh Chris Rock.

Tài tử sẽ bước sang tuổi 55 vào ngày 25/9. Hơn một năm qua, sau scandal tát danh hài Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022 vì trêu đùa kiểu đầu của vợ anh, Smith ít xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ những lần quảng bá cho Emancipation (2022). Đầu tháng 9, Smith tham gia sự kiện Fundacion Telmex Mexico Sigio XXI và tương tác với người hâm mộ. Tháng 8, anh dự lễ cưới của đạo diễn phim Bad Boys 4 - Adil El Arbi - ở Maroc.

Will Smith năm 2021. Ảnh: Penguin Random House

Trên mạng xã hội, anh đăng nhiều ảnh chụp chung với bạn bè cũng như những video ngắn về khoảnh khắc vui trong cuộc sống. Gia đình là chỗ dựa của tài tử kể từ lúc xảy ra bê bối. Tháng 3, nguồn tin thân cận nói với People: "Smith đã cố gắng thay đổi theo cách tốt nhất có thể với Chris Rock nhưng không thành công. Người thân rất quan trọng và là chỗ dựa của anh. Họ giúp anh ấy hướng nội và trưởng thành hơn. Smith cảm thấy tốt hơn nhưng vẫn còn hối hận".

Anh có ba con - Jaden (25 tuổi) và Willow (22 tuổi) với vợ Jada Pinkett Smith, con trai Trey (30 tuổi) cùng vợ cũ Sheree Zampino. Khi Jaden bước sang tuổi 25 hồi tháng 7, Smith trêu con trên Instagram: "Khi bố 25 tuổi, bố đã có con hai tuổi. Con thì sao, con đang làm gì vậy?". Anh cũng đăng video hai bố con song ca năm 2018.

Hiện công chúng dần nguôi ngoai với scandal, Smith đang tìm cách lấy lại lòng tin với các nhà sản xuất và sẵn sàng đóng phim trở lại. Tài tử vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất, nhận 25 triệu USD khi tham gia Bad Boys 4 (dự kiến chiếu ngày 14/6/2024) và Fast and Loose. Đầu tháng 9, Variety đưa tin I Am Legend 2 do tài tử và Michael B. Jordan đóng chính kiêm sản xuất hiện được thực hiện. Phần đầu thu về 585 triệu USD toàn cầu, xoay quanh Robert Neville (Will Smith đóng) - người sống sót ở đại dịch zombie.

Will Smith (trái) và Martin Lawrence trong "Bad Boys 4". Ảnh: Sony Pictures

Trước đó, sự việc ở Oscar ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của Smith, khiến hai tác phẩm anh tham gia bị hoãn. Các giám đốc điều hành hãng phim do dự để tiếp tục hợp tác với tài tử, chờ động thái của các công ty khác. Một tháng trước sự cố, Netflix chuẩn bị ghi hình Fast and Loose nhưng phải tạm dừng. Các nguồn tin nói Netflix chỉ tiếp tục thực hiện sau khi Sony "bật đèn xanh" cho Bad Boys 4.

Theo The Hollywood Reporter hồi tháng 3, Janet Yang - chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh - cho biết ủng hộ Smith được khắc tên trên cúp Oscar Nam chính xuất sắc. Thông thường, những người thắng giải sẽ được gắn bảng tên của mình vào cúp. Vì bê bối, tài tử chưa được làm điều đó dù chiến thắng với vai diễn trong King Richard. Ngày 2/3, Smith lần đầu lên sân khấu nhận giải thưởng điện ảnh sau ồn ào - giải Beacon trong sự kiện thường niên của Hiệp hội Phê bình phim Mỹ gốc Phi (AAFCA).

Về mối quan hệ với Chris Rock, Smith cố gắng làm lành nhưng chưa thành công. Smith xin lỗi danh hài và gia đình anh trên mạng xã hội, Chris Rock từ chối tố cáo tài tử tội hành hung. Sau sự cố, diễn viên và danh hài đều điều trị tinh thần.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar hồi cuối tháng 3/2022. Video: ABC

Hồi tháng 3, Rock lần đầu lên tiếng tại show hài độc thoại Selective Outrage, trêu chọc vợ chồng Will Smith và nói vẫn cảm thấy tổn thương. Danh hài cũng cho biết từng hâm mộ các dự án nghệ thuật của Smith nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau Oscar 2022.

Will Smith, 55 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy.

Smith hiện rút khỏi Viện Hàn lâm, ban tổ chức Oscar cấm anh không được dự lễ trao giải trong 10 năm. Tuy nhiên, diễn viên vẫn có cơ hội nhận đề cử và thắng cuộc nếu có dự án đủ tiêu chuẩn.

Thanh Giang