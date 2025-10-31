Cuộc sống ở vùng rốn lũ

Nằm ở hạ nguồn sông Như Ý và sông Lợi Nông, phường An Cựu được xem là rốn lũ của TP Huế. Ngày 30/10, mực nước trên sông Hương rút xuống hơn một mét, nhưng các tuyến đường, nhà dân ở phường An Cựu còn ngập 0,5-2 m. 5 ngày qua, người dân phải nghỉ làm, học sinh nghỉ học, cuộc sống đảo lộn.