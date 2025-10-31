Cuộc sống ở vùng rốn lũ

Nằm ở hạ nguồn sông Như Ý và sông Lợi Nông, phường An Cựu được xem là rốn lũ của TP Huế. Ngày 30/10, mực nước trên sông Hương rút xuống hơn một mét, nhưng các tuyến đường, nhà dân ở phường An Cựu còn ngập 0,5-2 m. 5 ngày qua, người dân phải nghỉ làm, học sinh nghỉ học, cuộc sống đảo lộn.
Các tuyến đường dẫn vào phường An Cựu biến thành sông, nhiều nơi ngập sâu 2 m. Ngoài thuyền, chỉ có xe của quân đội, công an mới tiếp cận được nơi này.
Dưới trời mưa lớn, người dân An Cựu vẫn lội nước đến chợ, siêu thị mua đồ hoặc tới UBND phường nhận thực phẩm tiếp tế. Họ mang theo thùng xốp để đựng, cũng là phao cứu sinh khi cần thiết.
Nước lũ vẫn dâng cao nửa căn nhà ở phường An Cựu. Đàn gà, vật dụng sinh hoạt của gia đình đều phải tạm chuyển lên căn gác.
Xe máy được người dân treo lên cao tránh lũ. So với lúc đỉnh ngày 27/10, nước đã rút khoảng một mét, nhưng nhiều người vẫn lo lũ lên lại.
Người đàn ông cho cháu vào thùng xốp đẩy đi trên ngõ phố ngập 0,5 m. Nhận mì tôm của lực lượng cứu hộ, em bé cầm khoe với hàng xóm.
Quen sông nước, nhiều người dùng phao xốp làm thuyền đi giăng lưới bắt cá.
Công an, dân quân tự vệ phường An Cựu dùng canô đưa đồ cứu trợ đến người dân. Trên đường đi, công an thổi còi hoặc gọi báo cho bà con biết.
Chiều 30/10, nhận tin cụ già ở đường Phan Anh bị đột quỵ, Chủ tịch phường An Cựu đã huy động dân quân tự vệ đến hỗ trợ gia đình. Cụ ông được đưa lên thuyền, sau đó chuyển lên ôtô tải để đi cấp cứu.
Võ Thạnh
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.