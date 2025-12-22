Cuộc đua tam mã tới Giày Vàng châu Âu

Ibrahim Diabate - CLB GAIS (Thụy Điển) - 18 bàn, 27 điểm. Diabate là đồng Vua phá lưới giải vô địch Thụy Điển 2025. Do giải đã kết thúc, tiền đạo người Bờ Biển Ngà không còn cơ hội nâng cao thành tích và nhiều khả năng mất vị trí trong cuộc đua Giày Vàng thời gian tới. Giải vô địch Thụy Điển hưởng hệ số 1,5 điểm mỗi bàn.
Giày Vàng châu Âu là danh hiệu trao cho cầu thủ có số điểm cao nhất dựa trên số bàn thắng trong một mùa tại giải vô địch quốc gia. Các giải hàng đầu hưởng hệ số 2 điểm mỗi bàn. Các giải cấp trung hưởng hệ số 1,5 điểm, trong khi các giải còn lại chỉ được 1 điểm.
August Priske - CLB Djurgardens (Thụy Điển) - 18 bàn, 27 điểm. Priske cùng giành danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch Thụy Điển với Diabate.
Daniel Karlsbakk - CLB Sarpsborg (Na Uy), 18 bàn, 27 điểm. Karlsbakk là Vua phá lưới giải vô địch Na Uy 2025. Giống Thụy Điển, giải vô địch Na Uy hưởng hệ số 1,5 điểm mỗi bàn và đã kết thúc vào tháng 11.
Ayase Ueda - CLB Feyenoord (Hà Lan) - 18 bàn, 27 điểm. Giải vô địch Hà Lan 2025-2026 còn kéo dài đến tháng 5. Do đó, Ueda vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích và cạnh tranh Giày Vàng châu Âu.
Ueda, 27 tuổi, trưởng thành từ phong trào bóng đá học đường Nhật Bản, đầu quân cho Kashima Antlers trước khi sang châu Âu chơi cho Circle Brugge rồi Feyenoord từ 2023. Tiền đạo này chơi cho tuyển Nhật Bản từ 2019 và từng dự World Cup 2022.
Darko Lemajic - CLB RFS (Latvia) - 28 bàn, 28 điểm. Giải vô địch Latvia chỉ hưởng hệ số 1 điểm mỗi bàn. Giải này đã kết thúc vào tháng 11, nên Lemajic không còn cơ hội nâng cao thành tích. Do khác biệt thời tiết, Latvia, Thụy Điển và Na Uy tổ chức giải vô địch quốc gia từ tháng 3 đến tháng 11, lệch pha với các giải hàng đầu ở Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Italy.
Kylian Mbappe - Real Madrid (Tây Ban Nha) - 18 bàn, 36 điểm. Mbappe vừa ghi bàn trong trận Real thắng Sevilla 2-0. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể chiếm vị trí dẫn đầu của Harry Kane và Erling Haaland. Mùa trước, Mbappe giành Giày Vàng châu Âu với 31 bàn và 62 điểm.
Erling Haaland - Man City - 19 bàn, 38 điểm. Hai bàn trong trận Man City thắng West Ham 3-0 hôm 20/12 giúp Haaland vươn lên chia sẻ vị trí dẫn đầu với Kane. Tiền đạo người Na Uy từng giành Giày Vàng châu Âu mùa 2022-2023 với 36 bàn và 72 điểm.
Harry Kane - Bayern (Đức) - 19 bàn, 38 điểm. Một ngày sau khi bị Haaland vượt qua, Kane trở lại vị trí số một bằng bàn ấn định tỷ số trận thắng Heidenheim 4-0. Kane là chủ nhân Giày Vàng châu Âu mùa 2023-2024 với 36 bàn và 72 điểm.
Nguyễn Tuấn (theo Goal)
Ảnh: AFP, Imago, PA, CLB