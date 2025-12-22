Cuộc đua tam mã tới Giày Vàng châu Âu

Ibrahim Diabate - CLB GAIS (Thụy Điển) - 18 bàn, 27 điểm. Diabate là đồng Vua phá lưới giải vô địch Thụy Điển 2025. Do giải đã kết thúc, tiền đạo người Bờ Biển Ngà không còn cơ hội nâng cao thành tích và nhiều khả năng mất vị trí trong cuộc đua Giày Vàng thời gian tới. Giải vô địch Thụy Điển hưởng hệ số 1,5 điểm mỗi bàn.

Giày Vàng châu Âu là danh hiệu trao cho cầu thủ có số điểm cao nhất dựa trên số bàn thắng trong một mùa tại giải vô địch quốc gia. Các giải hàng đầu hưởng hệ số 2 điểm mỗi bàn. Các giải cấp trung hưởng hệ số 1,5 điểm, trong khi các giải còn lại chỉ được 1 điểm.