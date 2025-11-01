Mbappe muốn giành thêm Giày Vàng mùa này

Kylian Mbappe tự hào khi trở thành cầu thủ Real Madrid thứ tư giành Giày Vàng châu Âu, và đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu mùa 2025-2026.

Mùa 2024-2025, Mbappe ghi 31 bàn tại La Liga, đạt 62 điểm theo hệ thống chấm điểm của European Sports Media (ESM). Thành tích này giúp anh vượt qua Viktor Gyokeres (39 bàn, 58,5 điểm) và Mohamed Salah (29 bàn, 58 điểm) để giành Giày Vàng châu Âu.

Mbappe trở thành cầu thủ Real thứ tư nhận danh hiệu cá nhân này, sau Cristiano Ronaldo (48 bàn mùa 2014-2015, 31 bàn mùa 2013-2014, 40 bàn mùa 2010-2011), Ronaldo Nazario (34 bàn mùa 1996-1997) và Hugo Sanchez (38 bàn mùa 1989-1990).

Kylian Mbappe chụp ảnh cùng tập thể Real Madrid sau khi nhận Giày Vàng châu Âu mùa 2024-2025. Ảnh: Marca

Mbappe được vinh danh trong buổi lễ đặc biệt tại sân Bernabeu hôm 31/10, với hơn 200 khách mời, bao gồm toàn bộ ban huấn luyện, cầu thủ đội một Real và gia đình tiền đạo người Pháp. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Mbappe kể từ khi anh gia nhập đội bóng Hoàng gia.

Phát biểu mở màn, Chủ tịch Florentino Perez nhắc đến việc chỉ từng có ba cầu thủ Real đoạt giải thưởng cá nhân này, đồng thời gửi lời chúc: "Kylian thân mến, danh hiệu này là phần thưởng xứng đáng cho sự tận tâm và cống hiến của cậu với bóng đá. Tôi tự hào khi Real Madrid có một cầu thủ thể hiện hoàn hảo các giá trị của CLB. Chiếc Giày Vàng này sẽ là động lực để cậu tiếp tục chinh phục thêm những đỉnh cao, góp phần làm rạng danh lịch sử Real".

Sau bài phát biểu của Perez, màn hình lớn tại Bernabeu trình chiếu lại những pha lập công ấn tượng nhất của Mbappe trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real, khiến khán phòng vỡ òa khi chứng kiến lại những khoảnh khắc chói sáng của tiền đạo người Pháp.

Kylian Mbappe hôn danh hiệu Giày Vàng châu Âu mùa 2024-2025. Ảnh: Real Madrid FC

Ngay sau đó, nhà vô địch World Cup 2018 bước lên bục nhận giải, chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo và đồng đội. Cầm trên tay chiếc Giày Vàng danh giá, chân sút 26 tuổi bày tỏ sự tự hào: "Đây là lần đầu tiên tôi giành được giải thưởng này, một khoảnh khắc rất đặc biệt với tôi".

Mbappe tri ân các đồng đội và tuyên bố muốn gắn bó lâu dài với Real. Tiền đạo Pháp tham vọng tiếp tục giành Giày Vàng châu Âu mùa này, khi đã ghi 11 bàn qua 10 vòng đầu La Liga, giúp Real dẫn đầu La Liga và giữ mạch toàn thắng ở Champions League.

"Tôi hy vọng đội sẽ giữ vững phong độ", tiền đạo 26 tuổi nói. "Tôi muốn cảm ơn CLB, đội ngũ y tế, ban huấn luyện, tất cả những người giúp đỡ tôi trong và ngoài sân cỏ. Tôi mong mình sẽ lại giành giải thưởng này năm tới, vì tôi đã khởi đầu tốt mà!".

Những cầu thủ từng giành Giày vàng châu Âu Những cầu thủ từng giành Giày vàng châu Âu.

Giày Vàng châu Âu do L'Équipe (Pháp) tổ chức từ năm 1968 đến 1991. Nhưng sau cuộc phản đối từ LĐBĐ Cyprus, nơi có cầu thủ ghi 40 bàn nhưng không được trao giải, tờ báo này ngừng tổ chức giai đoạn 1992-1996. Từ năm 1997, ESM thay thế với hệ thống tính điểm. Các giải vô địch quốc gia hàng đầu đều có hệ số 2 điểm cho mỗi bàn. Một số giải khác có hệ số 1,5 điểm, trong khi các giải còn lại được 1 điểm.

Hồng Duy (theo ESPN, Marca)