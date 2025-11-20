Mỹ nhân điền kinh Trung Quốc lỡ HC vàng vì 0,04 giây

Trung QuốcDù đạt thành tích cá nhân tốt nhất mùa giải, Wu Yanni chỉ giành HC bạc 100m rào nữ tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 15.

Tại chung kết tối 19/11, Yanni phản ứng xuất phát chỉ 0,152 giây, dẫn đầu cùng các VĐV khác, trong khi Liu Jingyang là 0,207 giây, thấp nhất.

Nhưng sau đó, Jingyang bứt tốc hoàn hảo để về đích đầu tiên và giành HC vàng. Yanni cán đích thứ hai với 12 giây 85, kém đối thủ đến từ Quảng Đông 0,04 giây.

Wu Yanni thất vọng sau chung kết 100m rào nữ tại Đại hội Thể thao Trung Quốc ngày 19/11. Ảnh: Xinhua

Dù có tiếc nuối, Yanni vẫn khẳng định quyết tâm hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. "12 giây 8 với tôi không phải là mức khó khăn, tôi từng đạt được thành tích này", cô nói. "Chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc rất dài, hôm nay không giành được HC vàng thật sự đáng tiếc".

Tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 14 năm 2021, Yanni cũng về nhì, kém VĐV tỉnh Phúc Kiến Lin Yuwei 0,03 giây. Yanni thừa nhận: "Đây là lần thứ hai tôi thất bại tại Đại hội, nhưng tôi sẽ không để điều đó ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị cho Á vận hội năm tới. Có lẽ, đây là thử thách để tôi càng thất bại càng mạnh mẽ".

Năm nay, cô phá kỷ lục quốc gia 60m rào trong nhà với 8 giây 01 tại Giải vô địch trong nhà thế giới ở Nam Kinh. Tiếp đó, Yanni vô địch 100m rào nữ tại Giải điền kinh quốc gia 2025 với 13 giây 15. VĐV này còn vô địch 100m rào nữ tại Giải vô địch điền kinh quốc gia & Grand Prix với 12,90 giây.

Yanni tự đánh giá từ khóa là "trưởng thành, tiến bộ, biến đổi" khi đúc kết về thành tích năm 2025. Cô nhấn mạnh: "Có thành tích tốt, phá kỷ lục quốc gia 60m rào trong nhà, nhưng không giành được vàng tại Đại hội, tôi chấp nhận thất bại và tiếp tục nỗ lực".

Khi được hỏi về mục tiêu phá kỷ lục quốc gia 100m rào nữ, Yanni khẳng định: "Vẫn là mục tiêu của tôi".

Yanni, sinh ngày 28/7/1997 tại Tự Cống - thành phố phía nam Tứ Xuyên, bắt đầu sự nghiệp chạy vượt rào ở Nội Giang trước khi chuyển đến học tại Đại học Thể thao Bắc Kinh. Cô được mệnh danh là "nữ thần điền kinh của Trung Quốc" và gây sốt trên mạng xã hội nhờ tính cách hướng ngoại và những hình xăm trên cơ thể. VĐV 26 tuổi xem những hình xăm này biểu tượng cho sự tự tin của cô.

Yanni là VĐV Trung Quốc đầu tiên góp mặt ở cả 5 đấu trường lớn của nội dung 100m rào nữ: Olympic, giải VĐTG, giải VĐTG trong nhà, Asiad và giải vô địch châu Á. Theo giới chuyên môn, điểm mạnh của Yanni là khả năng bứt tốc, nhưng hạn chế lớn nhất vẫn nằm ở khâu xuất phát - yếu tố cô cần tiếp tục cải thiện nếu muốn cạnh tranh huy chương trong tương lai.

Hồng Duy (theo Xinhua)