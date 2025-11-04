Tiền đạo Serbia xếp trên Haaland, Mbappe ở cuộc đua Giày Vàng

Erling Haaland vừa bắt kịp thành tích ghi 13 bàn của Kylian Mbappe ở giải quốc nội, nhưng cả hai vẫn phải xếp sau Darko Lemajic - tiền đạo người Serbia đang dẫn đầu cuộc đua Giày Vàng châu Âu.

Cuối tuần qua, Haaland lập cú đúp trong trận Man City thắng Bournemouth 3-1 và nâng thành tích lên 13 bàn tại Ngoại hạng Anh. Tương tự, Mbappe cũng lập cú đúp trong trận Real thắng Valencia 4-0 và hiện có 13 bàn tại La Liga.

Với thành tích này, Haaland và Mbappe cùng có 26 điểm trong cuộc đua Giày Vàng châu Âu. Klaemint Olsen, tiền đạo Quần đảo Faroes ghi 28 bàn cho CLB NSÍ Runavík tại giải quốc nội, cũng có 26 điểm và chia sẻ vị trí thứ hai với Haaland, Mbappe.

Dẫn đầu cuộc đua Giày Vàng châu Âu đang là Darko Lemajic với 28 điểm. Tiền đạo người Serbia, 32 tuổi, đang trải qua mùa giải thăng hoa nhất sự nghiệp khi đã có 28 bàn cho CLB RFS tại giải VĐQG Latvia Optibet Virsliga.

Darko Lemajic mừng bàn thắng cho RFS. Ảnh: Abola

Lemajic là mẫu trung phong cổ điển với chiều cao 1,98 m, từng thi đấu nhiều CLB khắp châu Âu như Indija, Napredak Krusevac (Serbia), Riga (Latvia), Gent (Bỉ) và có hai giai đoạn khoác áo RFS (2019-2021 và 2023-nay). Anh từng giành Vua phá lưới giải Latvia 2018 và 2019 với cùng 15 bàn.

Lemajic đã ghi 28 bàn - thành tích vượt trội Haaland và Mbappe với cùng 13 bàn, nhưng chỉ hơn 2 điểm trong cuộc đua Giày Vàng châu Âu. Lý do là các bàn tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga) có hệ số 2, còn giải vô địch Latvia chỉ có hệ số 1.

Giày Vàng châu Âu do L'Equipe (Pháp) tổ chức từ năm 1968 đến 1991. Nhưng sau cuộc phản đối từ Liên đoàn bóng đá Síp, nơi có cầu thủ ghi 40 bàn nhưng không được trao giải, tờ báo này ngừng tổ chức giai đoạn 1992-1996.

Kylian Mbappe hôn danh hiệu Giày Vàng châu Âu mùa 2024-2025. Ảnh: Real Madrid FC

Từ năm 1997, European Sports Media (ESM) thay thế với hệ thống tính điểm. 5 giải VĐQG hàng đầu đều có hệ số 2 điểm cho mỗi bàn. Các giải xếp hạng từ 6 đến 21 tại châu Âu có hệ số 1,5 điểm, trong khi các giải còn lại được 1 điểm.

Lionel Messi là cầu thủ giàu thành tích với 6 lần đoạt Giày vàng châu Âu, đều trong màu áo Barca. Trong đó, anh lập kỷ lục ghi 50 bàn mùa 2011-2012, tương đương 100 điểm. Xếp sau là Cristiano Ronaldo với 4 lần giành giải.

Mùa 2024-2025, Mbappe giành Giày Vàng châu Âu khi ghi 31 bàn tại La Liga, đạt 62 điểm. Tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ Real thứ ba nhận danh hiệu cá nhân này, sau Ronaldo (48 bàn mùa 2014-2015, 31 bàn mùa 2013-2014, 40 bàn mùa 2010-2011) và Hugo Sanchez (38 bàn mùa 1989-1990).

Hồng Duy tổng hợp