Cuộc đua nữ chính tại Oscar 2022

Jessica Chastain, Kristen Stewart được kỳ vọng thắng Oscar đầu tiên còn Nicole Kidman, Penélope Cruz và Olivia Colman có cơ hội nhận tượng vàng thứ hai.

Lễ trao giải Oscar 2022 sẽ diễn ra sáng 28/3 (giờ Hà Nội), vinh danh những nghệ sĩ, tác phẩm tiêu biểu của làng điện ảnh thế giới năm qua. Trong hạng mục nữ chính, năm cái tên được đề cử gồm Penélope Cruz (phim Parallel Mothers), Kristen Stewart (Spencer), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Olivia Colman (The Lost Daughter) và Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye).

Jessica Chastain nhận giải nữ chính tại Screen Actors Guild Awards hồi giữa tháng 3. Ảnh: Vanity Fair

Cuộc đua nữ chính năm nay được giới chuyên môn đánh giá kịch tính, trái ngược sự vượt trội của Will Smith ở hạng mục nam chính. Năm diễn viên được đề cử đều có màn thể hiện thuyết phục, thành tích tại các giải tiền Oscar không chênh lệch nhiều.

Variety đánh giá Jessica Chastain đánh giá là ứng viên hàng đầu của năm nay sau khi thắng SAG (của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ) và CCA (của Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng Mỹ - Canada). Cô vào vai Tammy Faye - người truyền đạo nổi tiếng từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình ở Mỹ nửa cuối thế kỷ 20. Nhân vật được nhiều người chú ý vì tính cách lập dị và lối sống hào hoa. Tammy cũng có nhiều dự án nhân đạo hướng đến cộng đồng LGBT và bệnh nhân HIV, điều khác biệt với những nhà truyền giáo cùng thời.

The Eyes of Tammy Faye nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình, đạt điểm tươi 70% trên Rotten Tomatoes. Đa phần các bài nhận xét khen ngợi màn thể hiện của Chastain, cho rằng đó là điểm sáng của tác phẩm. Kevin Maher của tờ Times UK viết: "Một màn trình diễn hấp dẫn, phóng khoáng và xứng đáng thắng giải thưởng từ Jessica Chastain. Cô đóng một nhân vật trung tâm chứa đầy sự kịch tính và mâu thuẫn. Riêng vai diễn đã đủ để khiến ta phải xem bộ phim này". Trong quá khứ, Chastain từng hai lần được đề cử Oscar nhưng chưa chiến thắng.

The Lost Daughter trailer Olivia Colman trong "The Lost Daughter". Video: Netflix

Olivia Colman ba lần có tên tại các hạng mục diễn xuất của Oscar trong bốn lễ trao giải gần đây (2019-2022). Năm nay, cô đứng trước cơ hội đoạt tượng vàng thứ hai trong sự nghiệp sau màn hóa thân nữ hoàng Anne trong The Favourite (2018). Trong các ứng viên năm nay, Colman được đánh giá có lợi thế nhờ góp mặt trong tác phẩm có tính hàn lâm cao nhất, nhận đề cử quan trọng về kịch bản. Cô cũng có thành tích tốt tại các sự kiện tiền Oscar, nhận đề cử các giải CCA, SAG, Quả Cầu Vàng...

Minh tinh Tây Ban Nha Penélope Cruz, từng thắng hạng mục nữ phụ với Vicky Cristina Barcelona (2008), nhận đề cử nhờ màn hóa thân bà mẹ đơn thân ở tuổi trung niên trong Parallel Mothers. Vai diễn từng giúp cô đoạt giải nữ chính ở LHP Venice 2021 nhưng không gây chú ý trong suốt mùa giải thưởng tại Hollywood năm nay. Giới chuyên môn nhận xét thiệt thòi của Cruz là dự án của cô có ngôn ngữ Tây Ban Nha. Trong quá khứ, Oscar chỉ hai lần trao giải thưởng cho nữ chính trong phim không nói tiếng Anh, Sophia Loren (phim La ciociara, tiếng Italy) và Marion Cotillard (La Vie En Rose, tiếng Pháp).

Penélope Cruz thắng giải nữ chính tại LHP Venice 2021. Ảnh: Reuters

Giống Colman và Cruz, Nicole Kidman cạnh tranh cho tượng vàng thứ hai trong sự nghiệp với màn hóa thân ngôi sao truyền hình Lucille Ball trong Being the Ricardos. Vai diễn giúp cô chiến thắng tại Quả Cầu Vàng hồi đầu năm. Minh tinh cũng góp mặt trong hạng mục nữ chính các giải thưởng lớn như SAG, CCA,... Being the Ricardos được giới phê bình nhận xét như một cuộc chơi về diễn xuất của các sao Hollywood khi có tên trong ba trên bốn hạng mục cho diễn viên. Kidman từng nhận bốn đề cử Oscar và chiến thắng một lần với The Hours (2002).

Ngôi sao Chạng vạng Kristen Stewart được ví như "ngựa ô" của mùa giải thưởng năm nay. Cô nhận "cơn mưa" lời khen từ khán giả và giới phê bình với màn hóa thân Công nương Diana trong Spencer. Tuy nhiên, diễn viên bị quên lãng tại nhiều giải thưởng quan trọng như SAG, BAFTA... Stewart cũng là người duy nhất trong nhóm nữ chính năm nay nhận đề cử Oscar đầu tay. Nhiều chuyên gia vẫn không loại bỏ khả năng cô lập kỳ tích trước những đàn chị giàu kinh nghiệm.

Trailer Spencer Trailer "Spencer". Video: Neon

Giải thưởng nữ chính là một trong những hạng mục quan trọng nhất mỗi mùa Oscar. 13 người từng chiến thắng hai lần gồm Ingrid Bergman, Bette Davis, Sally Field, Jane Fonda, Jodie Foster, Olivia de Havilland, Glenda Jackson, Vivien Leigh, Frances McDormand, Luise Rainer, Meryl Streep, Hilary Swank và Elizabeth Taylor. Minh tinh Meryl Streep là người dẫn đầu về số đề cử với 17 lần. Xếp phía sau lần lượt gồm Audrey Hepburn (12), Bette Davis (10). Jessica Tandy là diễn viên già nhất chiến thắng ở tuổi 80. Marlee Matlin là người trẻ nhất đoạt giải với Children of a Lesser God, khi cô 21 tuổi.

Đạt Phan