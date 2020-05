Cuộc đua đặt chỗ đăng cai sự kiện golf chủ lực

Hai tổ chức quản lý và phát triển golf chủ chốt của Mỹ phải tranh thủ ký hợp đồng với các sân trước thời điểm triển khai giải có khi đến 10 năm.

Mới đây, Hiệp hội Golf Nhà nghề Mỹ (PGAA) đã đặt bút kí vào bản hợp đồng tổ chức Ryder Cup 2036 ở Congressional Country Club ở Bethesda thuộc bang Maryland. Đầu tuần này, họ công bố PGA Championship 2025 diễn ra trên sân Quail Hollow, North Carolina và sẽ đưa giải đến Southern Hills, Oklahoma vào năm 2030. Trước đó, tổ chức này còn trao quyền đăng cai major này cho một sân chưa được xây dựng. Đó là East Course trong tổ hợp golf PGA Frisco. Đây là cũng nơi dự kiến đặt tổng hành dinh mới của PGAA.

Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) có vẻ nhanh tay hơn. Hai năm trước khi có US Open 2019 ở Pebble Beach Golf Links, giới golf đã biết giải sẽ trở lại nơi này vào năm 2027. Đầu năm trước, tổ chức này thông báo đã đặt chỗ cho US Amateur ở một loạt điểm đến trong giai đoạn 2021-2026, điểm đầu là Oakmont Country Club và điểm cuối là Merion Golf Club. Với các sự kiện danh giá hơn, chẳng hạn như major US Open nam, nữ và cả lão tướng, họ đã chốt danh sách "chiến địa" đến năm 2028.

"Nếu sân nào có nhã ý đăng cai và nơi đó đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu thì chúng tôi sẽ kí hợp đồng để đảm bảo việc triển khai sự kiện. Chẳng hạn như sân Congressional đã cam kết tổ chức nhiều giải của chúng tôi", Giám đốc Phụ trách các giải đấu của PGAA Kerry Haigh nói về vấn đề chọn sân trước khi nCoV bùng phát.

Sân Quail Hollow vừa được ký hợp đồng làm nơi đăng cai PGA Championship 2025. Ảnh: AFP.

Và theo thoả thuận giữa hai bên, sân Congressional đang nắm quyền đăng cao PGA Championship nam 2031, nữ 2022 và lão tướng 2025 và 2033. Ngoài ra, sân này còn là điểm đến của giải vô địch trẻ nam và nữ 2024, rồi cúp cho các huấn luyện viên chuyên nghiệp năm 2029. Các sự kiện này đều do PGAA bảo trợ.

Và khi USGA rời một sân mà không đạt sự đồng thuận giữa hai bên thì PGAA sẵn sàng bước vào. Đây là trường hợp của Olympic Club ở thành phố Daly thuộc California. Sân này đã đăng cai năm kì US Open nam và muốn thoả thuận tổ chức kì thứ sáu nhưng đàm phán với USGA thất bại. Thế là PGAA tiếp cận và sân sẽ tổ chức PGA Championship 2028 và cả Ryder Cup 2032. Nếu thực tế suông sẻ, đây là lần đầu tiên giải đồng đội nam giữa Mỹ và tuyển châu Âu được tổ chức ở khu vực Bờ Tây kể từ năm 1959.

Trong câu chuyện này, Giám đốc Haig của PGAA phủ nhận cuộc chạy đua ngầm với USGA trong việc khoá địa điểm tổ chức giải càng sớm càng tốt.

"Trong hầu hết trường hợp thì việc muốn bắt tay với tổ chức nào, đăng cai sự kiện gì là quyền của sân", Haig giải thích.

Giám đốc John Bodenhamer phụ trách các giải đấu của USGA tỏ ý tán thành người đồng cấp ở PGAA. "Theo quan điểm cá nhân thì chắc chắn đó không phải là cuộc cạnh tranh. Chúng tôi mừng vì đã có mối quan hệ lâu dài với những nơi như Pebble Beach, Oakmont, Shinnecock Hills và Pinehurst. Và cũng nên đến những nơi mới. Chỗ nào và với ai thì chúng tôi cũng đều tôn trọng", Bodenhamer khẳng định quan điểm của USGA.

Trên thực tế, lợi ích các bên ít nhất đã có sự cân bằng nhất định ở Hazeltine National Golf Club. Sân này đăng cai US Amateur 2024 và Ryder Cup 2028.

Và việc chốt hợp đồng sớm nhiều năm sẽ tạo thuận lợi để giải được triển khai suông sẻ.

"Tính toán chuyện đi trước sao cho hợp lý rất có lợi vì mọi phần việc sẽ kĩ lưỡng và chu toàn hơn, trong đó có cả kế hoạch dự phòng. Chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt với Pebble Beach, Shinnecock Hills, Oakmont and Pinehurst. Họ đều muốn chúng tôi trở lại và những bản cam kết hay hợp đồng sẽ cho đôi bên thêm thời gian chuẩn bị", Bodenhamer phân tích.

"Chúng tôi có hai hoặc ba nhân viên trực chiến ở địa điểm tổ chức, ít nhất hai năm trước thời điểm khởi tranh. Họ làm việc toàn thời gian, gắn kết với cộng đồng địa phương, tạo mối quan hệ thân thiết với chính quyền địa phương, cảnh sát, phòng cứu hoả, bộ phận tiếp thị-truyền thông", Bodenhamer chia sẻ phương thức làm việc khởi đầu từ gốc trong một sự kiện.

Ở góc độ đăng cai, vị giám đốc của USGA nói sân sẽ có thêm thời gian tu sửa hoặc xây mới hạ tầng, vừa phục vụ giải vừa cho hoạt động kinh doanh về sau.

"Có cần thiết phải khoá sân sớm không ư? Tôi muốn để những người vận hành trả lời. Khi Ban lãnh đạo bỏ phiếu quyết định địa điểm đăng cai, chúng tôi hi vọng ít nhất sẽ còn vài thành viên còn tại vị khi sự kiện diễn ra. Ai cũng muốn tận mắt xem ‘di sản’ của mình mà", David Fay - Cựu Giám đốc Điều hành USGA nói.

Quốc Huy (theo Golf Digest)