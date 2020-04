Các sân golf ở Mỹ hiện ra sao

Có đến 48% số sân golf đang mở cửa, dù Mỹ là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới.

Đây là kết quả khảo sát mới nhất do Tổ chức golf quốc gia (NGF) thực hiện từ ngày 7/4 đến 10/4 qua điện thoại, ở 1.753 cơ sở phục vụ chơi golf. Kết quả được công bố hôm 17/4 với biên độ sai số trên dưới 2%. Con số mới nhất cho thấy tình hình phục vụ golf đang tiến triển vì tuần trước đó, số sân mở cửa chỉ đạt tỷ lệ 44%.

Bản đồ phân bố các sân hoạt động ở Mỹ ghi nhận khác biệt lớn về vị trí địa lý hoặc vùng miền. Trong đó, miền Nam nước này chiếm đến 81%, còn Bờ Tây với bang California, Oregon và Washington chỉ ở mức 14%.

Bản đồ sân golf Mỹ với màu xanh là các sân mở cửa, màu đỏ là các sân đóng cửa. Ảnh: NGF.

Theo thống kê sáng 19/4, Mỹ ghi nhận 732.197 ca nhiễm, 38.721 trường hợp tử vong do nCoV và 64.697 người đã hồi phục.

Đang có 15 bang áp dụng lệnh cấm golf gồm Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Pennsylvania, Vermont, Washington và Wisconsin. Nhưng hôm 16/4, thống đốc Tony Evers của bang Wisconsin thông báo các sân có thể mở cửa lại từ ngày 24/4, kèm theo các điều kiện như "yêu cầu khách đi bộ, thanh toán trực tuyến" nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Khảo sát của NGF còn cho thấy ý kiến trái chiều theo độ tuổi về việc cấm hay mở sân. Trong nhóm từ 18-34 tuổi, 67% người phản đối lệnh đóng cửa sân, trong khi 26% đồng tình. Trong khi đó, nhóm từ 65 tuổi trở lên có 30% ủng hộ việc mở cửa, và 55% nghĩ hạn chế golf là hành động cần thiết.

NGF nhấn mạnh cuộc khảo sát, được thực hiện hàng tuần, nhằm mang lại góc nhìn tổng thể tình hình hoạt động của các sân theo chỉ thị ứng phó dịch bệnh của các bang. Xét về quy mô, nó là mẫu đại diện cho khoảng 1/3 trong tổng lượng sân tại Mỹ. Theo thống kê của NGF tính đến năm 2019, quốc gia này có 16.383 sân, đứng đầu thế giới về nguồn cung hạ tầng cho môn thể thao này.

Năm trước, NGF ghi nhận 441 triệu vòng golf 18 hố tại Mỹ và trung bình mỗi golfer đánh khoảng 18 vòng. Số sân golf công cộng chiếm 75% và mặt bằng phí thuê sân ở mức 36 USD cho một vòng 18 hố tự kéo gậy.

NGF được anh em kí giả Herb và Joe Graffis thành lập vào năm 1936, thuộc diện thương mại phi lợi nhuận với chức năng chính là dịch vụ tư khảo sát - tư vấn trong ngành công nghiệp golf. Các thông tin từ NGF phục vụ công việc của hơn 90.000 chuyên gia và khoảng 300.000 golfer có tham vọng kinh doanh ngành này.

Quốc Huy tổng hợp