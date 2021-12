Cuộc đời tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn sẽ lên phim

Cuộc đời nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn - dựa theo theo sách của Larry Berman - được làm phim điện ảnh, do Charlie Nguyễn đạo diễn.

Sáng 11/12, Larry Berman - tác giả cuốn Điệp viên hoàn hảo X6, sách về cuộc đời Phạm Xuân Ẩn - cho biết đã ký hợp đồng với hãng BHD thực hiện phim điện ảnh dựa trên tác phẩm. Ông nói: "Tôi từng ước ao câu chuyện cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn sẽ được chuyển thể thành phim. Tôi rất phấn khích khi Charlie Nguyễn - đạo diễn được giới chuyên môn đánh giá cao - đảm nhận tác phẩm. Tôi và Charlie chung một cái nhìn về cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn. Tôi tin Charlie sẽ tìm ra cách tốt nhất để kể lại câu chuyện ấy".

Tác giả Larry Berman (phải) bên nhà tình báo huyền thoại Phạm Xuân Ẩn. Ảnh: Facebook Larry Berman

Larry Berman cũng tham gia dự án với vai trò cố vấn sáng tạo. Đạo diễn Charlie Nguyễn xác nhận thông tin, cho biết phim đang trong giai đoạn khởi đầu nên chưa tiết lộ được nhiều.

Trong một bài phỏng vấn với VnExpress, giáo sư sử học Larry Berman cho biết gặp Phạm Xuân Ẩn lần đầu vào năm 2001. Từ đó, suốt hai năm, ông thường đặt vấn đề viết cuốn sách về cuộc đời tướng tình báo nhưng luôn bị từ chối. Sau này, Phạm Xuân Ẩn bệnh nặng, phải vào nằm viện nhiều, Berman nhắc lại lời đề nghị của mình. Phạm Xuân Ẩn từng đọc cuốn No peace, No Honor: Nixon, Kissinger and betrayal in Viet Nam của Berman. Ông nhận xét Berman có cái nhìn trung thực, khá công bằng và khách quan. Vì thế, ông đồng ý chia sẻ những tình tiết về cuộc đời hoạt động tình báo.

Đạo diễn Charlie Nguyễn làm phim về Phạm Xuân Ẩn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Berman, điều khó nhất khi viết sách về Phạm Xuân Ẩn là phác họa đúng chân dung thật sự của ông - một con người có thể sống hai cuộc đời khác nhau. "Mà cuộc đời nào cũng tốt, cũng đều được nhiều bạn bè yêu quý. Trong suốt 15 năm, ông Ẩn ở sát ngay cạnh những người bạn Mỹ, các nhà báo Mỹ nhưng ông đều không bị họ nghi ngờ. Sau chiến tranh, khi phát hiện sự thật, nhiều người trong số họ vẫn bày tỏ khâm phục, nói những lời tốt đẹp và vẫn muốn làm bạn với ông", Berman từng nói.

Ông sang Việt Nam 18 lần để thu thập tư liệu cho lần in sách đầu tiên năm 2007, mau chóng trở thành một trong những ấn phẩm best-seller trong nước. Khi sách tái bản năm 2013, ông sang Việt Nam hàng chục lần nữa để tìm thêm tư liệu. Năm 2014, một dự án phim truyền hình 30 tập về bậc thầy tình báo Việt Nam, do Berman làm cố vấn, lên kế hoạch khởi quay song đến nay chưa ra mắt.

Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927, tham gia hoạt động cách mạng từ đầu thập niên 1950. Năm 1953, ông được kết nạp Đảng và nhận nhiệm vụ hoạt động điệp báo. Nhằm tạo vỏ bọc tốt hơn để có thể thâm nhập sâu vào giới chức chính quyền và quân đội Sài Gòn, năm 1957, ông được cấp trên bố trí cho sang Mỹ học ngành báo chí. Năm 1959, Phạm Xuân Ẩn về nước, làm việc cho hãng tin Reuters và sau đó là tạp chí hàng đầu Time, New York Herald Tribune của Mỹ. Ông qua đời năm 2006 sau thời gian bệnh nặng.

