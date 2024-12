Cụm từ 'Bà mèo không con' là trích dẫn nổi bật nhất 2024

Đại học Yale chọn chữ ký của Taylor Swift trong bài đăng ủng hộ bà Kamala Harris tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 là trích dẫn đáng chú ý nhất.

Theo AP ngày 3/12, Đại học Yale công bố bảng xếp hạng 10 câu nói nổi bật trong năm, trích từ những phát biểu và bài đăng của nhiều chính trị gia, người nổi tiếng. Cụm từ "Bà mèo không con" (Childless Cat Lady) là chữ ký của Taylor Swift trong bài vận động cử tri bỏ phiếu cho hai thành viên đảng Dân chủ - bà Kamala Harris và ông Tim Walz - trên Instagram tháng 9, vượt qua các phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Taylor Swift chụp hình cùng Benjamin - một trong ba mèo cưng của ca sĩ. Ảnh: Instagram Taylor Swift

AP giải thích cách Taylor Swift tự xưng nhằm giễu nhại quan điểm của ứng viên phó Tổng thống Cộng hòa JD Vance năm 2021. Trên Fox News khi đó, ông Vance so sánh đảng Dân chủ như "hội những bà cô nuôi mèo không con, khổ sở với cuộc sống và lựa chọn của bản thân nên muốn làm đất nước khốn cùng theo".

Sau bài đăng của Swift, cụm từ này phổ biến trở lại, trở thành câu đùa của một số nghệ sĩ. Trong lễ trao giải Emmy tháng 9, khi Selena Gomez trao giải cho hai diễn viên Martin Short và Steve Martin - bạn diễn trong Only Murders in the Building, cô nói: "Thật vinh dự vì được hợp tác hai người đàn ông không phải là những bà mèo không con".

"Danh sách các trích dẫn đáng chú ý" do Fred Shapiro - phó giám đốc Thư viện Luật Yale biên soạn hàng năm. Bảng xếp hạng này là phần bổ sung cho ấn phẩm The New Yale Book of Quotations do Nhà xuất bản Đại học Yale thực hiện.

Trả lời phỏng vấn với AP, ông Fred Shapiro nhấn mạnh các trích dẫn được chọn không nhất thiết là những câu nói hùng hồn hay đáng ngưỡng mộ. "Chúng tôi chọn vì chúng nổi tiếng, có tính quan trọng hoặc thể hiện được tinh thần của thời đại chúng ta", ông nói.

MV ME! của Taylor Swift MV "Me!" của Taylor Swift có sự tham gia của ba con mèo của cô. Video: YouTube Taylor Swift

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 11 album, Swift nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard, 30 cúp VMAs. Năm 2023, cô được Time chọn là "Nhân vật của năm". Theo Forbes, doanh thu từ chuyến lưu diễn thế giới The Eras Tour giúp Taylor Swift vượt qua Rihanna, trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới với 1,6 tỷ USD. Hôm 27/11, tạp chí Billboard công bố cô xếp hạng hai Top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21.

Đại học Yale thành lập năm 1701 tại thành phố New Heaven, bang Connecticut là một trong những đại học lâu đời nhất Mỹ. Theo U.S News & World Report, Yale xếp hạng 10 danh sách đại học tốt nhất thế giới. Nhiều nhân vật nổi tiếng từng theo học ở đây như năm vị Tổng thống Mỹ - William Howard Taft, Gerald Ford, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush và minh tinh Meryl Streep, Jodie Foster.

Phương Thảo (theo AP)