Chủ nhà tiêm cúm, phế cầu cho người giúp việc

Gia đình ông Trần Trọng đưa theo người giúp việc tới Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ, TPHCM, tiêm vaccine ngừa cúm và phế cầu để phòng bệnh.

Cụ ông 79 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP HCM, cho biết vợ chồng ông có bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, bản thân ông có thêm bệnh tim mạch và phổi tắc nghẽn mạn tính. Vì vậy, ông luôn chú ý bảo vệ sức khỏe. Ba năm trước, khi xem tivi và biết có vaccine phòng viêm phổi, vợ chồng ông cùng nhau đi tiêm ngừa vaccine phế cầu 13 và cúm.

Mới đây, gia đình ông quay lại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ để tiêm nhắc mũi cúm và thêm vaccine phế cầu 20. Đợt này, ông bà rủ thêm bà Lê Thị Thuyết, 55 tuổi, người giúp việc của gia đình. Tại đây, bà Thuyết được thăm khám sức khỏe và tiêm vaccine cúm cùng phế cầu 20. Toàn bộ chi phí do chủ nhà chi trả.

Bà Thuyết cho biết quê ở Thanh Hóa, do cuộc sống khó khăn nên vào TP HCM làm giúp việc cho gia đình ông Trọng gần ba năm nay. Đây là lần đầu tiên trong đời bà được tiêm ngừa vaccine để phòng bệnh.

Ông Trọng lý giải: "Người giúp việc cũng là một thành viên trong gia đình, việc giữ sức khỏe cho bà Thuyết cũng là giữ gìn chung cho cả gia đình. Khi họ được tôn trọng, chăm sóc thì cũng sẽ thật lòng với chủ nhà".

Bà Thuyết được kiểm tra sức khỏe sau 30 phút tiêm ngừa tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Hoàng Dương

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Thảo, 63 tuổi, ở huyện Nhà Bè, TP HCM, cũng đưa người giúp việc đi tiêm ngừa vaccine cúm. Bà cho biết, cách đây một năm, con dâu bà có bầu nên gia đình thuê giúp việc để phụ việc nhà và cơm nước, phụ thêm chăm sóc em bé. Bản thân bà có bệnh xương khớp nên không thể làm được nhiều việc.

"Chúng tôi đưa cả giúp việc đi tiêm ngừa, phần vì sống chung với nhau cũng có tình cảm, phần vì bảo vệ sức khỏe chung của cả gia đình", bà Thảo nói.

Bác sĩ Nguyễn Như Điền, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết việc bảo vệ sức khỏe cả gia đình, trong đó có người giúp việc, là cần thiết. Hiện nay, người giúp việc như một thành phần không thể thiếu của nhiều gia đình, đảm nhiệm nhiều công việc như nấu ăn, trông trẻ, chăm sóc người cao tuổi. Do đó, việc bảo vệ sức khỏe cho họ cũng có vai trò quan trọng, tương tự bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình. Một trong những biện pháp phòng bệnh hiệu quả là tiêm vaccine.

Hiện Việt Nam có 4 loại vaccine phòng cúm, trong đó, loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn, loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Trẻ dưới 9 tuổi nếu chưa chủng ngừa cần tiêm hai mũi cơ bản, cách nhau tối thiểu một tháng, sau đó tiêm nhắc một mũi hàng năm. Trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi và tiêm nhắc một mũi hằng năm.

Vaccine phế cầu gồm 5 loại: Phế cầu 10 tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến dưới 6 tuổi, phế cầu 13 và phế cầu 15 tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi và người lớn, phế cầu 20 tiêm cho người từ 18 tuổi và phế cầu 23 tiêm cho trẻ từ 2 tuổi và người lớn. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm phù hợp.

Ông Trần Trọng đưa người giúp việc cùng tiêm ngừa vaccine để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Hoàng Dương

Bác sĩ Điền cũng lưu ý, để bảo vệ sức khỏe trọn vẹn, người dân nên tìm hiểu thêm các vaccine phòng bệnh khác như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, sởi, thủy đậu, ho gà, bạch hầu, não mô cầu, HPV... Bên cạnh đó, mọi người cũng cần tuân thủ lối sống lành mạnh, ăn chín uống sôi, cân bằng dinh dưỡng, uống đủ nước, tập thể dục vừa sức, dọn nhà cửa sạch sẽ, giữ vệ sinh cá nhân.

Thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa rào thất thường trong mùa hè khiến cơ thể mệt mỏi, chán ăn, suy giảm sức đề kháng, dễ lây các bệnh truyền nhiễm. Từ tháng 4, Bộ Y tế cảnh báo người dân đề phòng các dịch bệnh có thể lây trong mùa hè như cúm, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, ho gà, bạch hầu...

Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính phổ biến ở Việt Nam, chủ yếu do các chủng cúm A như H1N1, H3N2 và hai chủng cúm B gây ra. Bệnh có các triệu chứng điển hình như sốt cao, đau họng, ho nhiều, mệt mỏi, chảy mũi hoặc nghẹt mũi 3-7 ngày. Ở người sức đề kháng yếu, ho và mệt mỏi có thể kéo dài hơn. Trường hợp nặng, người mắc cúm có nguy cơ bị biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, viêm não, viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan và tử vong.

Còn vi khuẩn phế cầu có thể gây ra nhiều bệnh như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não, nhiễm trùng huyết... Khi không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay có hơn 100 chủng vi khuẩn phế cầu gây bệnh, một số chủng có khả năng kháng thuốc kháng sinh.

Chí Anh