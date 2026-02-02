Cúc vạn thọ có thể dùng làm thuốc trị ho không?

Cận Tết Nguyên đán, trời lạnh nên cả nhà hay bị ho, viêm họng. Tôi dùng bông cúc vạn thọ mua về chưng nước uống trị ho được không? (Vũ Thị Hồng, 53 tuổi, Nghệ An)

Trả lời:

Theo Đông y, cúc vạn thọ có vị đắng, mùi thơm, tính mát có tác dụng tiêu viêm, long đờm, tiêu đờm, trị ho. Do đó, loài hoa này được dùng làm nguyên liệu cho các bài thuốc trị ho do trời lạnh, viêm phế quản, hen suyễn... Cách làm là rửa sạch khi hoa còn tươi, thêm đường sắc nước uống. Hoặc cách thứ 2 là kết hợp dùng hoa cúc vạn thọ, hoa đu đủ đực, húng chanh còn tươi rửa sạch, giã nát thêm đường phèn chưng cách thủy trong 15 phút, sau đó bỏ bã, lấy nước uống ngày 2-3 lần.

Bạn lưu ý rửa sạch trước khi dùng, không dùng cúc vạn thọ mua về chưng Tết, do hoa có thể chứa nhiều hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc kích thích và thuốc bảo quản. Ngoài ra, bài thuốc trị ho từ cúc vạn thọ chỉ là phương pháp hỗ trợ, gia đình bạn nên giữ ấm cơ thể, đặc biệt vùng cổ, ngực, bàn chân, kết hợp súc họng thường xuyên, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và uống nhiều nước ấm để giúp giảm ho.

Hoa cúc vạn thọ có thể dùng làm bài thuốc hỗ trợ trị ho, không có tác dụng chữa các bệnh về đường hô hấp như cúm, bệnh do RSV... Ảnh: Minh An

Ngoài ra, ho có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh hô hấp dễ lây nhiễm khi thời tiết lạnh như cúm, ho gà, cảm lạnh, viêm phổi, hen suyễn, lao phổi, hoặc các bệnh về phổi, tim mạch. Do đó, nếu ho kèm sốt, đau họng, đau nhức mỏi người, nôn ói... mọi người trong gia đình bạn nên đi khám để bác sĩ chẩn đoán đúng nguyên nhân, điều trị sớm.

Tiêm vaccine là cách phòng chủ động các bệnh dễ lây qua đường hô hấp gây ho như cúm, phế cầu, ho gà, virus hợp bào hô hấp RSV... Với cúm, Việt Nam đang sử dụng 4 loại vaccine, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi tiêm 2 mũi cách nhau tối thiểu một tháng nếu chưa từng tiêm. Người từ 9 tuổi trở lên tiêm một mũi. Vaccine cúm cần tiêm nhắc lại mỗi năm một mũi để củng cố miễn dịch.

Vaccine phế cầu có 5 loại, gồm phế cầu 10, 13, 15, 20, 23 giúp phòng viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết... do các chủng vi khuẩn phế cầu phổ biến gây ra. Lịch tiêm tùy theo độ tuổi cùng lịch sử chủng ngừa. Vaccine ho gà có loại 5 trong 1, 6 trong 1 phòng thêm bạch hầu, uốn ván, viêm gan B, bại liệt, viêm màng não và viêm phổi do vi khuẩn Hib, tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi; còn người lớn có vaccine 3 trong 1 phối hợp phòng ho gà, bạch hầu và uốn ván.

Vaccine RSV có hai loại của Pfizer và GSK, tiêm cho người từ 60 tuổi trở lên. Trong đó, loại của Pfizer còn tiêm cho phụ nữ mang thai từ 24-36 tuần, giúp truyền kháng thể bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời. Trẻ từ 1 ngày tuổi đến 24 tháng tuổi có thể sử dụng kháng thể đơn dòng RSV do Sanofi đưa về Việt Nam, giúp bảo vệ trẻ ngay sau tiêm.

Bác sĩ Phạm Văn Phú

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC