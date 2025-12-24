Tiêm kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV cho trẻ đến 2 tuổi

Kháng thể đơn dòng phòng virus hợp bào hô hấp RSV (Niservimab) cho trẻ được mở rộng triển khai tiêm tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC từ 23/12.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết cùng với các loại vaccine RSVđược tiêm cho phụ nữ mang thai và người cao tuổi, nay bổ sung kháng thể đơn dòng tiêm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đơn vị hoàn thiện bộ giải pháp phòng RSV.

VNVC là một trong những cơ sở y tế ngoài bệnh viện đầu tiên được tiêm kháng thể đơn dòng RSV cho trẻ em theo hướng dẫn từ Bộ Y tế. Trước đó, từ tháng 11, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Phòng khám Nutrihome đã triển khai.

Trẻ được bác sĩ khám sàng lọc trước khi tiêm kháng thể đơn dòng RSV tại VNVC. Ảnh: Tuấn Anh

Kháng thể đơn dòng và vaccine khác nhau ở cơ chế bảo vệ, đại diện VNVC giải thích. Vaccine đưa vào cơ thể các thành phần vô hại của vi sinh vật hoặc vật liệu di truyền để kích thích hệ miễn dịch tự tạo ra kháng thể. Quá trình này cần thời gian vài tuần mới hình thành miễn dịch. Còn kháng thể đơn dòng chứa kháng thể đã được sản xuất sẵn trong phòng thí nghiệm, tiêm vào cơ thể sẽ cung cấp ngay khả năng bảo vệ mà không cần chờ cơ thể tự tạo ra. Hai giải pháp này bổ sung cho nhau, giúp tăng lựa chọn phòng bệnh do RSV.

Kháng thể Niservimab do Tập đoàn Sanofi, Pháp đưa về Việt Nam, hiệu quả bảo vệ 5-6 tháng, giảm hơn 82% nguy cơ nhập viện do viêm phổi, viêm tiểu phế quản do RSV. Trẻ 1 ngày tuổi đến 12 tháng tuổi tiêm một mũi, trẻ trên 12-24 tháng nguy cơ cao cũng có thể dùng, liều lượng tùy cân nặng và sức khỏe. Mặt khác, kháng thể đơn dòng mới có chi phí tiếp cận thấp hơn thế hệ trước và tạo cơ hội bảo vệ cho mọi trẻ em, không chỉ nhóm nguy cơ cao.

Chị Lê Khánh Linh, 34 tuổi, TP HCM, đưa con trai 5 tháng tuổi đến VNVC Hoàng Văn Thụ tiêm kháng thể đơn dòng RSV ngày 23/12. Ảnh: Diễm Chinh

RSV là nguyên nhân chính gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi ở trẻ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận mỗi năm có hơn 3,6 triệu trẻ nhập viện và 100.000 ca tử vong, gần một nửa là trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Virus lây lan qua đường hô hấp, lưu hành quanh năm, tăng mạnh khi giao mùa, mưa lạnh, ô nhiễm không khí. Hiện bệnh do RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Trẻ mắc bệnh thường cảm lạnh, ho sốt, khò khè kéo dài nhiều ngày hoặc trở nặng nhanh.

TS.BS Cam Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đường thở hẹp nên dễ diễn tiến nặng khi mắc RSV. Bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp, xẹp phổi, bội nhiễm, tràn khí màng phổi, để lại di chứng... RSV cũng dễ tái nhiễm nhiều lần trong năm do cơ thể không tạo miễn dịch bền vững.

"Trẻ nên được phòng bệnh do RSV từ sớm, từ đó giảm chi phí điều trị, nhập viện, giảm gánh nặng lên hệ thống y tế", BS Phượng nói.

VNVC thành lập năm 2017, hiện có hơn 250 trung tâm tiêm chủng, đã đưa vào nhiều loại vaccine mới, góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em và người lớn. Đơn vị cũng đang xây dựng Nhà máy Vaccine tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, quy mô 26.000 m2, công suất đến 100 triệu liều/năm, dự kiến hoạt động cuối 2027, đặt mục tiêu tự chủ nguồn vaccine và tăng cường an ninh y tế quốc gia.

Gia Nghi