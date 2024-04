Cua-rơ lấm lem sau màn thủy chiến ở giải xe đạp xuyên Việt

Do đoàn đua về đích trong tốp đông, các danh hiệu chưa đổi chủ. Áo Vàng vẫn trong tay Timofei, Áo Xanh thuộc về Rikunov (An Giang), Áo Cam của Nguyễn Tấn Hoài (An Giang) và Áo Trắng đang thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Đội TP HCM Vinama vẫn nhất đồng đội, hạng nhì An Giang, hạng ba Đồng Nai.

Ngày mai 9/4, đoàn đua nghỉ tại thành phố Sầm Sơn, bước vào nội dung đồng đội tính giờ dài 26,1 km tại cùng địa điểm ngày 10/4.