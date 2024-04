Áo Vàng giải xe đạp xuyên Việt đổi chủ sau chặng đua trong mưa

Sau chặng năm, nhờ về thứ ba spint 2, cua-rơ Ivannov Timofei của TP HCM Vinama được cộng một giây thưởng. Qua đó, ngoại binh này soán Áo Vàng từ đồng hương Igor Frolov (TP HCM New Group).

Các danh hiệu khác không đổi, Áo Xanh thuộc về Rikunov (An Giang), Áo Cam của Nguyễn Tấn Hoài (An Giang) và Áo Trắng đang thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Đội TP HCM Vinama vẫn nhất đồng đội, xếp sau lần lượt là An Giang và Đồng Nai.

Ngày mai 8/4, đoạn đua chặng sáu, từ Hà Nội đi Thanh Hóa, dài 127,5 km.