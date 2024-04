Cua-rơ Nga thống trị ba chặng đầu cuộc đua xe đạp xuyên Việt

Hòa BìnhPetr Rikunov tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình khi lần thứ ba liên tiếp thắng chặng giải xe đạp xuyên Việt Cup Truyền hình TP HCM - HTV Cup – 2024.

Chặng ba diễn ra sáng 5/4 với sáu vòng quanh thành phố Hòa Bình với tổng chiều dài 52,8 km. Đường đua bằng phẳng, không đèo dốc, nên các tay đua không thể tạo bất ngờ. Ekip An Giang vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động để bảo vệ cho Áo Vàng Petr Rikunov.

Rikunov (áo vàng) bắt đầu nước rút để về nhất chặng ba HTV Cup tại Hòa Bình sáng 5/4. Ảnh: Đức Đồng

Tay đua người Nga không phụ lòng các đồng đội, luôn nằm trong nhóm đông rồi tung nước rút dũng mãnh khi gần về đích, hạ vua nước rút một thời Lê Nguyệt Minh để lần thứ ba liên tiếp thắng chặng Cup Truyền hình. Tổng thời gian chặng đua 1 giờ 10 phút 5 giây, tốc độ trung bình 45,204 km/h.

Rikunov năm nay 26 tuổi, thi đấu trong màu áo Lộc trời An Giang. Ở HTV Cup 2023, cua-rơ Nga lập kỷ lục khi thắng 10 chặng, giữ Áo Vàng từ đầu tới cuối giải. "Đây là tay đua toàn diện, nước rút tốt, leo đèo giỏi và cá nhân tính giờ cũng thường thừa. Chúng tôi may mắn khi sở hữu được tay đua này", HLV Lê Thành Liêm của An Giang chia sẻ.

Bên cạnh phong độ ấn tượng của Rikunov, chặng ba cũng ghi nhận nỗ lực của tay đua về nhì Lê Nguyệt Minh. Ở cuộc đua năm ngoái, tay đua người Hóc Môn nghỉ đấu vì lý do cá nhân. Khi trở lại với HTV Cup năm nay, anh ít nhiều bị giới chuyên môn nghi ngờ khả năng nước rút vốn là sở trưởng. Việc chỉ về sau Rikunov với màn nước rút ngoạn mục giúp Nguyệt Minh phần nào xua đi những ngờ hoặc đó. "Dù chưa thể thắng chặng, tôi vẫn vui vì mình cán đích trong nhóm đầu rồi về nhì", anh nói.

Với việc đoàn đua về theo nhóm đông, các danh hiệu không đổi. Rikunov vẫn giữ Áo Vàng lẫn Áo Xanh. Nguyễn Hoàng Sang (Đồng Nai) giữ Áo Cam cho tay đua Việt Nam hay nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo Trắng – tay đua trẻ hay nhất. Đội TP HCM New Group vẫn giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày mai 6/4, các cua-rơ sẽ đua chặng 4 từ Hòa Bình về thủ đô Hà Nội, dài 124 km.

Đức Đồng