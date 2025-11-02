Hai năm mở quán cà phê, tôi mất trắng 600 triệu

Nghĩ đơn giản: 'Chỉ cần cà phê ngon, không gian đẹp thì kiểu gì cũng có khách', nên tôi tiêu gần 600 triệu trước khi bán được ly đầu tiên.

Tôi từng tham gia góp vốn mở quán cà phê với một người bạn cách đây hai năm, với nhiều ước mơ và kỳ vọng. Thời điểm ban đầu, tôi cứ nghĩ đơn giản: "Chỉ cần cà phê ngon, không gian đẹp thì kiểu gì cũng có khách". Và thế là bao nhiêu vốn liếng tích góp sau nhiều năm đi làm văn phòng, tôi đổ cả vào quán cũng nhiều tâm huyết.

Tôi thuê một mặt bằng khoảng 60 m2 ở khu trung tâm TP HCM, giá thuê 35 triệu đồng một tháng, hợp đồng ba năm. Chỉ riêng phần cọc và tiền thuê ba tháng đầu đã gần 150 triệu. Chưa kể tiền trang trí quán, mua máy pha, bàn ghế, ly tách, tủ lạnh... tốn thêm hơn 300 triệu nữa. Cộng với chi phí giấy phép, bảng hiệu, quảng cáo khai trương, tôi tiêu gần 600 triệu trước khi bán được ly cà phê đầu tiên.

Lúc mới mở, bạn bè tới ủng hộ, khách cũng khá đông. Doanh thu mỗi tháng khoảng 90–100 triệu đồng, trừ chi phí vẫn còn dư chút ít. Tôi mừng lắm, nghĩ mình đi đúng hướng. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài khoảng nửa năm.

Từ năm thứ hai, mọi thứ bắt đầu khó. Giá thuê mặt bằng tăng lên 40 triệu đồng, chủ nhà nói "giá đất khu này đang lên". Tiền điện, tiền nước, tiền nguyên liệu cũng đều tăng, mỗi tháng ngốn của tôi hết khoảng 25 triệu. Tôi thuê ba nhân viên, mỗi người 6 triệu đồng một tháng, thêm tiền ăn, tổng cộng gần 20 triệu. Cộng tất cả lại, chi phí cố định mỗi tháng khoảng 65–70 triệu đồng, chưa tính hao mòn máy móc và chi phí quảng cáo.

Trong khi đó, khách đến quán tôi ngày càng ít. Có tháng doanh thu của quán tôi chỉ được 40–50 triệu đồng, coi như lỗ đều 15–20 triệu mỗi tháng. Buôn bán kiểu "thu không đủ chi" kéo dài suốt nửa năm, khiến tôi kiệt quệ. Không muốn bỏ cuộc sớm, tôi cố gắng thay đổi thực đơn, làm khuyến mãi, tổ chức minigame, livestream và quảng bá trên mạng xã hội.

Tôi còn tặng cà phê miễn phí cho khách check-in, giảm giá 20% vào buổi sáng, tung combo đồ uống – bánh ngọt, thậm chí thuê KOL nhỏ quảng bá trên TikTok. Thế nhưng kết quả không cải thiện là mấy. Khách đến nhiều hơn một vài ngày đầu, rồi lại vắng. Dù tôi nỗ lực thế nào, doanh thu vẫn không đủ bù chi phí. Sau vài tháng hoạt động cầm chừng, tôi buộc phải đóng cửa để cắt lỗ, chấm dứt giấc mơ khởi nghiệp còn dang dở.

Hai năm qua, tôi học được nhiều điều: kinh doanh không chỉ cần đam mê mà phải có vốn dày, kế hoạch dài hơi và khả năng chịu lỗ ít nhất một năm đầu. Nhiều người ngoài nhìn vào tưởng bán cà phê lời lắm: "Một ly vài chục ngàn, lời to". Nhưng thực tế, mỗi ly cà phê chỉ lời 5.000–7.000 đồng, chỉ cần khách thưa vài ngày là coi như lỗ.

Giờ tôi quay lại công việc văn phòng cũ, coi như bắt đầu lại. Hai năm kinh doanh, tôi mất 600 triệu, nhưng nhận lại được một bài học đáng giá về khởi nghiệp. Tôi chỉ muốn chia sẻ với những ai đang ấp ủ ước mơ mở quán cà phê: hãy chuẩn bị kỹ hơn, nghiên cứu kỹ hành vi khách hàng, dòng tiền và mô hình vận hành. Đừng chỉ nhìn những quán đông khách mà nghĩ đó là lối đi dễ dàng. Cơ hội chỉ dành cho những ai thật sự hiểu thị trường và sẵn sàng thay đổi.

Truong Huy