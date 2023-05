Cú sốc bỏ việc thu nhập 350 triệu đồng để nghỉ hưu sớm

Làm chủ một công ty nhỏ, thu nhập 350 triệu đồng mỗi tháng, nhưng công việc áp lực khủng khiếp, tôi quyết định về hưu sớm trước tuổi 40.

Từ lúc chưa đủ 40 tuổi, tôi đã có thể nghỉ hưu, nhưng quyết định chỉ thử khoảng một năm. Vợ chồng tôi có một công ty nhỏ, thu nhập hàng tháng khoảng 300-350 triệu đồng, nhưng công việc rất áp lực. Làm chủ một công ty nhỏ cực khổ hơn nhiều so với làm thuê ở vị trí quản lý của một công ty lớn. Tiền có, nhưng nhiều khi tôi không có thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Tôi nghĩ rất nhiều người giống như tôi, ở độ tuổi này nếu tính chuyện nghỉ hưu vẫn còn khá sớm. Chưa kể thu nhập của tôi cũng tương đối cao so với mặt bằng chung xã hội, nhưng do áp lực công việc quá nặng nề, nên tôi vẫn muốn tạm dừng lại để tìm cân bằng cho cuộc sống (tất nhiên vẫn an toàn về tài chính). "Dừng lại", "nghỉ thôi", đó là những suy nghĩ dễ nảy sinh nhất trong hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên, phía sau nó thường là những tính toán tài chính cho cả quãng đời còn lại dài tới 40-50 năm.

Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm, hay FIRE là một lối sống mà nhiều người hướng tới. Cơ bản, nó gồm hai bước: đầu tiên là phải tự do tài chính - tức không còn phải lo nghĩ gì về chi tiêu, sau đó mới tới bước nghỉ hưu. Tại thời điểm một người muốn nghỉ hưu sớm, họ sẽ phải tính toán chi phí sinh hoạt, học hành của con cái, duy tu nhà cửa, du lịch, phụng dưỡng cha mẹ, và các khoản bảo hiểm cần thiết cho y tế, sức khỏe...

Công thức có sẵn trên mạng, nhưng "tiêu chuẩn chấp nhận được" của cuộc sống hàng ngày, trường lớp cho con cái, tương lai du học hay học ở Việt Nam, loại hình đi du lịch, nghỉ ngơi... lại mỗi người mỗi khác. Chính vì vậy, mỗi người mỗi tính toán, trừ khi tài chính quá dư thừa, còn không việc đưa ra quyết định nghỉ hưu sớm ít khi nào là dễ dàng.

Thực ra, FIRE chỉ là một cái mác cho đẹp. Nghỉ hưu là một từ ngắn gọn nhưng với một người 40-45 tuổi gắn cái mác "nghỉ hưu sớm" trên bàn nhậu nghe rất kêu. Đó cũng là một cách để thể hiện với bạn bè về đẳng cấp tài chính, về cuộc sống thoải mái không còn áp lực. Thế nhưng, sau cái mác vừa bình dân vừa hào nhoáng đó, ai cũng giống ai. Mỗi chúng ta đều hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, an vui, không áp lực, nhiều tiếng cười.

Tôi đã chọn dừng lại thử trong khoảng một năm. Suốt thời gian đó, tôi cho phép mình nghỉ ngơi hoàn toàn, trút bỏ áp lực công việc, có nhiều thời gian để nhìn lại và đánh giá cuộc sống, để hiểu thêm về bản thân. Điều nhận ra có thể áp dụng chung cho mọi người, đó là một tháng lương đi làm mất đi do nghỉ hưu sẽ tương đương một cuốn sổ tiết kiệm cả chục tỷ đồng.

Như đã nói, đứng ở góc độ không quá dư giả khi nghỉ hưu sớm thì 10 tỷ đồng là con số đáng nói. Còn về hoàn cảnh cá nhân, tiêu chuẩn cuộc sống của tôi là con cái phải học ở trường tốt ở trung tâm; ăn uống cũng nên ở những quán vệ sinh, chỗ ngồi thoải mái, phục vụ lịch sự; cuộc sống hàng ngày tôi không phải loại ngắm cây hay nói chuyện được với cá... Tôi thích chơi thể thao, đi du lịch và gặp gỡ bạn bè, tất cả đều ở thành phố. Cho nên, bỏ phố về quê sẽ không là lựa chọn hợp lý.

Cuối cùng, sau một năm tạm nghỉ, tôi lại ngắm nghía vài vị trí quản lý trong các công ty thuộc dạng "an toàn". Đa số công ty lớn đều làm việc bài bản, quy trình rõ ràng, chế độ cho quản lý tốt. Nên khi nhận một công việc thấp hơn năng lực của mình thời làm chủ công ty, tôi không bị áp lực, coi như có thêm cuốn sổ tiết kiệm chục tỷ đồng để chi tiêu hay đi du lịch với gia đình.

Thay vì gắn cái mác "nghỉ hưu sớm" có vẻ hay ho trong vòng sáu tháng đến một năm nhưng lâu quá sẽ nhàm, tôi có thể tiếp tục làm vài việc chuyên môn mình yêu thích, có thể làm hướng dẫn cho các bạn trẻ trong công ty. Đồng thời, xét về khoản thể thao, du lịch, ăn nhậu thì giới trẻ bây giờ ăn đứt thế hệ trước, cho nên tùy sức của mình tôi muốn chơi tới đâu họ cũng có thể tiếp được.

Một điều nữa tôi học được đó là đừng quên những ngày khó khăn trước đây dù bây giờ đi làm chỉ vì đam mê. Hãy dùng những bài học cũ để hiểu và chia sẻ với đồng nghiệp và các bạn trẻ, thay vì cố gắng thể hiện mình ở bất cứ chuyện gì. Ai càng cố gắng thể hiện, càng dễ rơi trở lại vào vòng xoáy tiền - quyền - oai.

Cá nhân tôi hoàn toàn không ủng hộ lối sống FIRE, đặc biệt những ai đang cố gắng tiết kiệm tiền để nghỉ hưu sớm. Không một lối sống nào là công thức chung cho mọi người, nhưng nếu bạn đang ở trong áp lực công việc, kinh doanh nặng nề, đang muốn tìm một lối ra, thì xin nhớ rằng bạn có nhiều lựa chọn khác tốt hơn nhiều. Nghỉ hưu sớm không phải là con đường duy nhất.

