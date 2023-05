'Tài sản 15 tỷ đồng vẫn chưa đủ để nghỉ hưu từ 40 tuổi'

Bây giờ tiền lãi tiết kiệm có thể khiến bạn sống dư giả, nhưng sau 30-40 năm nữa là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nếu ai đó hỏi về số tiền đủ để nghỉ hưu sớm từ 40 tuổi mà không phải làm việc gì nữa, thì tôi e rằng con số 15 tỷ đồng không đủ, 15 triệu USD thì may ra.



Khi còn làm việc vất vả, người ta thường ao ước có một số tiền lớn để gửi ngân hàng, ngồi không ăn lãi, khỏi làm việc mệt, đó là tâm lý chung. Nhưng khi tự thân làm được 15 tỷ rồi thì không ai sẽ all in (đặt hết) gửi tiết kiệm bao giờ cả (hay phần lớn số đó cả).

Ví dụ: 15 tỷ đồng bây giờ tương ứng 230 lượng vàng, nhìn lại lịch sử nếu 30 năm trước (năm 93) cầm 230 lượng vàng quy đổi thành 1 tỷ đồng gửi ngân hàng ngồi không ăn lãi thì giờ chỉ còn một tỷ tiền gốc (lãi tháng nào ăn tháng đó, không tính lãi kép).

Bài toán tương tự, nếu bây giờ người có 15 tỷ đồng đem gửi tiết kiệm ngân hàng và sống thêm 30-40 năm nữa. Số tiền 70 triệu tháng tiền lãi bằng một lượng vàng, bây giờ thấy có vẻ cao chứ 30 năm nữa thì không còn cao nữa (Như 30 năm trước lãi bằng 1 cây vàng là 5 triệu, 230 cây vàng gửi lấy lãi lúc đó đến giờ là thua).

Nếu mua nhà đất hay đầu tư cổ phiếu thì nghe hợp lý hơn. Nhưng để đạt được tự do thực sự thì tiền lãi sinh ra không chỉ đủ chi tiêu ở thời điểm hiện tại, mà phải sinh bù trượt giá và thậm chỉ đáp ứng mức sống cao hơn trong tương lai.

Còn nếu hỏi rộng hơn khi nào nghỉ hưu, thì tôi nghĩ khi nào có tự do tài chính, cụ thể là ba mức:

1) Financial security - An toàn tài chính: Khi không lao động nữa, tài chính có thể bao trọn các nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại, ví dụ: tiền ăn, tiền nhà, xăng, điện, nước, khám chữa bệnh... đến cuối đời, không sống đói khổ.

2) Financial independene - độc lập tài chính: Tài chính đảm bảo cho những nhu cầu sống theo mức mà ta mong muốn, tức là không cần bỏ thời gian để đổi lấy tiền, ví dụ: ăn ngon, mặc đẹp, giải trí, du lịch



3) Financial freedom - (tự do tài chính): Khi mà ta không còn cần nghĩ gì đến tiền nữa, nó tự sinh ra và phục vụ tất cả nhu cầu của mình. Nghĩa là không làm gì nhưng cũng đủ đáp ứng mức cuộc sống xa xỉ, trải nghiệm dịch vụ hạng cao cấp nhất mà tiền không thành vấn đề.

Tôi thấy mức ba cực kỳ khó và mức hai là đủ rồi (quan điểm cá nhân). Tôi thấy nếu có vài căn nhà cho thuê thì chỉ mức hai thôi (trừ khi tiền thuê cả vài tỷ đồng một tháng). Tất nhiên, mức độ thụ hưởng tùy quan điểm mỗi người chứ không có con số chính xác được.

Quốc Khanh