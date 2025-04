Cự ly 21km VnExpress Marathon Huế 2025 xuất phát

01h00 1.000 tình nguyện viên xuyên đêm phục vụ runner

1.000 sinh viên từ Đại học Huế tham gia đào tạo chuyên môn từ buổi tối 5/4, sau đó chia làm nhiều tổ như đường chạy, an ninh, cổ vũ, tiếp nước... di chuyến đến khắp các cung đường trong thành phố. Tình nguyện viên sẽ hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn runner di chuyển, đảm bảo giao thông thành phố vẫn vận hành. Cùng với tình nguyện viên, TP Huế huy động hàng trăm chiến sĩ công an, dân quân hỗ trợ đảm bảo an ninh. Đây là con số lớn bậc nhất lịch sử giải.

Ban tổ chức training cho đội ngũ tình nguyện viên. Ảnh: VM