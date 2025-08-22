Merson: 'Eze có thể đưa Arsenal đến chức vô địch'

AnhTheo cựu tiền vệ Paul Merson, tuyển mộ Eberechi Eze là bước ngoặt có thể giúp Arsenal vượt qua những hàng phòng ngự kiên cố để vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

"Eze là bản hợp đồng tuyệt vời cho Arsenal", Merson nói với Sky Sports hôm 21/8. "Đây là bước ngoặt và hoàn toàn phù hợp với đội bóng. Nếu Arsenal để Tottenham có được cậu ấy, tôi sẽ phải đặt câu hỏi về chiến lược của CLB, bởi đây là cầu thủ chất lượng".

Eberechi Eze ăn mừng sau khi cùng Crystal Palace thắng Man City ở chung kết Cup FA trên sân Wembley, London, Anh ngày 17/5/2025. Ảnh: Reuters

Trong 10 ngày qua, Tottenham tích cực đàm phán với Crystal Palace và tiến sát việc tuyển mộ Eze với mức phí 70,4 triệu USD. Nhưng ngày 20/8, Arsenal bất ngờ chen ngang và chiêu mộ thành công Eze với 80 triệu USD kèm 10 triệu USD phụ phí.

Theo báo Anh Sportmail, Eze bị thuyết phục gia nhập Arsenal sau cuộc gặp với Giám đốc Thể thao Andrea Berta và HLV Mikel Arteta từ tháng trước. "Pháo thủ" nhắm Eze từ đầu hè, nhưng tập trung vào việc bán cầu thủ sau khi tuyển mộ Viktor Gyokeres với tổng phí 86 triệu USD. Nhưng chấn thương gối của Kai Havertz khiến Arsenal phải nhanh chóng bổ sung nhân sự tấn công và Eze trở lại là ưu tiên hàng đầu.

Merson xem đây là thương vụ mang tính bước ngoặt, có thể trở thành nhân tố quan trọng giúp Arsenal phá vỡ những hàng phòng ngự kiên cố, đặc biệt tại sân Emirates. "Cậu ấy có yếu tố 'X-factor', tức khả năng tạo ra những khoảnh khắc quyết định trong những trận đấu sít sao", cựu tiền vệ người Anh bình luận.

Theo Merson, Eze sẽ đặc biệt hữu ích trong các trận đấu sân nhà, nơi đối thủ của Arsenal lùi sâu phòng ngự. "Ở những trận sân khách, có thể cậu ấy không phải câu trả lời duy nhất", ông nói. "Trước Liverpool hay Man City, Arsenal có thể gặp áp lực và phải chơi khác đi một chút. Nhưng đó là lý do Arsenal cần đội hình dầy. Ở sân nhà, trước các đội yếu hơn, khi có 70-80% quyền kiểm soát bóng, hãy để Eze tự do phô diễn tài năng bởi cậu ấy sẽ tạo ra cơ hội và thay đổi cục diện trận đấu".

Merson, người từng khoác áo Arsenal giai đoạn 1985-1997, tin Eze có thể trở thành nhân tố quyết định giúp CLB cũ chấm dứt 21 năm không vô địch Ngoại hạng Anh. "Tôi nghĩ Arsenal sẽ vô địch với Eze", cựu danh thủ 57 tuổi nhấn mạnh. "Họ vẫn có cơ hội mà không cần Eze bởi mùa giải này rất khó đoán với Liverpool và Man City đã chơi tốt ở vòng mở màn. Nhưng Eze sẽ giúp họ vượt qua vạch đích".

Ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa này, Arsenal thắng Man Utd 1-0 nhờ bàn của Riccardo Calafiori từ bài đá phạt góc. Trên chương trình Monday Night Football, trước khi thương vụ Eze được chốt, Jaime Carragher muốn "Pháo thủ" tăng cường hàng công để thi đấu đa dạng hơn.

"Tôi nghĩ Arsenal sẽ là đối thủ lớn nhất của Liverpool", ông bình luận. "Chỉ một trận đấu thôi, nhưng cách họ thi đấu tại Old Trafford gợi nhớ hình ảnh mùa trước: thắng nhờ những tình huống cố định và phòng ngự chắc chắn. Điều đó ổn vì mục tiêu là chiến thắng. Nhưng sẽ rất thú vị để xem trong vài tuần tới liệu họ có mở rộng lối chơi và tạo ra nhiều cơ hội hơn không. Sẽ thú vị khi chứng kiến Arsenal phát triển từ mùa giải trước".

Hồng Duy (theo Sky Sports, Daily Mail)