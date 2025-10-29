Cú bắt tay tỷ USD giữa Nvidia và Nokia

Nvidia sẽ đầu tư một tỷ USD để mua 2,9% cổ phần của Nokia với mục tiêu phát triển mạng di động tích hợp AI tại Mỹ.

Ngày 28/10, Nokia và Nvidia cho biết hai bên sẽ phát triển giải pháp mạng trí tuệ nhân tạo AI-RAN, và khám phá cách đưa sản phẩm mạng Nokia vào kế hoạch cơ sở hạ tầng AI của Nvidia trong tương lai. Mục tiêu trước mắt là triển khai mạng 5G-Advanced và 6G tích hợp AI hợp tác với nhà mạng T-Mobile tại Mỹ.

Logo Nokia tại triển lãm Mobile World Congress 2023 ở Barcelona. Ảnh: Reuters

Các hệ thống mạng truy cập vô tuyến (RAN) truyền thống dựa trên CPU hoặc ASIC chỉ được thiết kế để sử dụng cho RAN và không thể xử lý lưu lượng AI. AI-RAN cho phép sử dụng một cơ sở hạ tầng chung dựa trên GPU, có thể chạy đồng thời cả khối lượng công việc không dây và AI, biến mạng lưới từ cơ sở hạ tầng đơn mục đích thành đa mục đích.

CEO Nvidia Jensen Huang nhấn mạnh thỏa thuận mới sẽ đưa Mỹ trở thành trung tâm trong cuộc cách mạng 6G tiếp theo. "Cảm ơn ông đưa công nghệ viễn thông trở lại Mỹ", ông Huang gửi lời đến CEO Nokia Justin Hotard.

"Điều quan trọng là công nghệ của Mỹ cung cấp khả năng cơ bản. Đó là bộ xử lý tính toán tăng tốc từ Nvidia, hiện được thiết kế riêng cho thiết bị di động", ông Hotard nói với Reuters sau thỏa thuận, đồng thời hy vọng thiết bị mới sẽ bắt đầu đóng góp vào doanh thu từ năm 2027 khi được triển khai thương mại, đầu tiên là 5G, sau đó đến 6G.

Nvidia hiện sở hữu Aerial RAN Computer Pro (ARC-Pro) - nền tảng điện toán viễn thông sẵn sàng cho 6G nhờ các ưu điểm về tốc độ kết nối, điện toán và cảm biến. Nokia sẽ tích hợp công nghệ này vào dòng sản phẩm AI-RAN mới trong danh mục của mình.

Theo thông báo trên blog của Nvidia, với hệ thống AI-RAN do Nokia và Nvidia cung cấp, các nhà mạng di động có thể cải thiện hiệu suất, độ hiệu quả, cũng như "nâng cao trải nghiệm mạng cho các ứng dụng và trải nghiệm AI tổng hợp trong tương lai". Bên cạnh đó, khi giải pháp kết hợp AI và 6G hoàn thiện với cơ sở hạ tầng, nó sẽ cung cấp năng lượng cho hàng tỷ kết nối gồm máy bay không người lái, xe tự hành, robot, kính thực tế tăng cường và thực tế ảo - những thiết bị đòi hỏi kết nối, tính toán và cảm biến tại biên.

Sau thông báo ngày 28/10, cổ phiếu Nokia tăng 20,86% - mức cao nhất kể từ tháng 1/2016. "Đây là sự chứng thực mạnh mẽ cho năng lực của Nokia", nhà phân tích Paolo Pescatore của PP Foresight nói với Reuters. "Các mạng thế hệ tiếp theo, như 6G, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những trải nghiệm mới hỗ trợ AI".

Theo nhà phân tích Mads Rosendal của Danske Bank Credit Research, dù chip Nvidia có thể đắt hơn, mối quan hệ đối tác sẽ có lợi cho cả hai bên, khi công ty của Jensen Huang đứng đầu thị phần về chip cho trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ và toàn cầu.

Hotard lãnh đạo Nokia từ tháng 4, trước đó làm việc cho Intel. Nvidia và Nokia được cho là đã thảo luận về hợp tác từ năm ngoái, nhưng Hotard giúp đẩy nhanh tiến độ sau khi gia nhập. "Jensen và tôi đã trao đổi một chút và tôi đánh giá cao tốc độ phát triển của Nvidia", Hotard nói. "Đó cũng là tốc độ mà tôi mong muốn sẽ đạt được tại Nokia".

