CSGT sẽ chạy thử nghiệm xe giường nằm để kiểm tra độ an toàn

Ngoài trực tiếp trải nghiệm xe giường nằm để xác định những vị trí mất an toàn trên đường, từ 9/3, CSGT sẽ dùng xe chạy thử nghiệm để đánh giá mức độ an toàn.

Ngày 7/3, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết sẽ phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Xây dựng và Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai để khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải bằng ôtô giường nằm hai tầng khi lưu thông trên các quốc lộ 4D, 4E, 6 và 12.

Việc khảo sát nhằm giúp cơ quan chức năng đưa ra giải pháp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn nghiêm trọng đối với ôtô giường nằm hai tầng.

Bên trong khoang hành khách của xe giường nằm. Ảnh: Văn An

Đại diện Cục CSGT cho biết cảnh sát giao thông sẽ trực tiếp sử dụng ôtô khách giường nằm trên các tuyến quốc lộ 4D, 4E, 6, 12, từ đó đưa ra đánh giá khả năng đáp ứng của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với loại phương tiện này. Các yếu tố cần đánh giá gồm: Bán kính đường cong, độ dốc dọc, bề rộng mặt đường và các yếu tố ảnh hưởng đến giao thông.

Ngoài ra, CSGT sẽ chạy thử nghiệm xe giường nằm hai tầng nhằm kiểm tra, đánh giá định tính khả năng leo dốc; độ văng, trượt khi vào cua; độ ổn định của thân xe khi vào đường cong bán kính nhỏ; khoảng cách tránh khi gặp phương tiện ngược chiều...

Xe giường nằm là loại xe khách đường dài phổ biến tại Việt Nam với 30-44 giường/chỗ, chia hai tầng, ngả 160-180 độ. Đại diện Cục CSGT cho biết xe khách giường nằm hai tầng có nhiều điểm tương đồng với xe buýt hai tầng đô thị ở châu Âu, vốn chỉ hoạt động ở đường đồng bằng. Còn tại Việt Nam, xe giường nằm hai tầng lại sử dụng nhiều ở miền núi. Do có trọng tâm cao, xe dễ lật khi vào cua gấp hoặc khi tài xế đánh lái bất ngờ.

Các vụ tai nạn liên quan đến xe giường nằm thường gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Gần nhất ngày 27/2 xảy ra vụ va chạm giữa xe 16 chỗ và xe giường nằm trên quốc lộ 1 tại Lạng Sơn khiến một người chết, 5 người bị thương. Tháng 10/2025, xe giường nằm mất phanh khi đổ dốc trên tỉnh lộ 172, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai, đâm vào taluy dương làm 3 người chết, nhiều người bị thương.

Nguyên nhân tai nạn thường là tài xế chạy quá tốc độ, buồn ngủ, lấn làn, hoặc mất lái, đặc biệt trên quốc lộ và khu vực đèo dốc.

Việt An