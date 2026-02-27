Hai xe khách va chạm, một người tử vong

Lạng SơnÔtô 16 chỗ va chạm với xe giường nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cai Kinh, khiến một người chết và 5 người bị thương.

Khoảng 5h ngày 27/2, ôtô 16 chỗ biển kiểm soát Hà Nội chở 12 người chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, khi đến xã Cai Kinh thì va chạm với xe giường nằm 44 chỗ đi chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 27/2. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Hậu quả, một người trên xe 16 chỗ tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Phần cabin xe 16 chỗ biến dạng, mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường. Xe giường nằm lao đầu vào hàng cây nhà dân ven đường.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn, 12 hành khách trên xe giường nằm không bị thương. Nguyên nhân bước đầu xác định tài xế xe 16 chỗ đi không đúng làn đường.

Quốc lộ 1 đoạn xảy ra tai nạn có hai làn xe rộng hơn 10 m, tương đối thẳng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực có sương mù, tầm nhìn hạn chế.

Gia Chính