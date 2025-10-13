Lật xe khách, ba người chết

Lào CaiXe khách chở 26 người lao từ đỉnh đèo xuống thì bất ngờ đâm vào taluy dương bên đường rồi lật nghiêng làm ba người chết và 5 người bị thương, trưa 13/10.

Khoảng 12h, xe chạy trên tỉnh lộ 172 hướng đi Hà Nội, khi tới xã Việt Hồng thì mất lái, lao vào taluy dương. Người dân phá kính lái đưa hành khách ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến ba người chết. Cả ba nạn nhân đều trú tại Lào Cai, gồm một phụ nữ và hai nam giới. 5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, sức khỏe ổn định.

Xe khách bị lật trưa 13/10 làm 2 người chết, 5 người bị thương. Ảnh: Trường Lâm

Tại hiện trường, xe khách hư hỏng nặng, phần kính trước và sau bị vỡ, xăng, dầu chảy tràn ra mặt đường. Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, ma túy. Một số nhân chứng nói xe có dấu hiệu mất phanh khi đổ đèo.

Tỉnh lộ 172 là tuyến đường chính kết nối khu vực phía tây Lào Cai với các địa phương lân cận.

Việt An