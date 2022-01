Covid-19 tăng thẳng đứng, Mỹ tranh cãi về đếm ca nhiễm

Một số chuyên gia Mỹ cho rằng không nên quan tâm đến số ca nhiễm liên tục tăng vì Omicron, nhưng số khác nói dữ liệu này vẫn quan trọng.

Mỹ ngày 3/1 ghi nhận một kỷ lục buồn, khi báo cáo hơn một triệu ca nCoV mới trong một ngày, gấp đôi con số 4 ngày trước đó và là số ca nhiễm hàng ngày cao nhất thế giới của một quốc gia kể từ khi đại dịch bắt đầu hơn hai năm trước, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Tuy nhiên, khi ca nhiễm ở Mỹ liên tục tăng, tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Nhà Trắng, hôm 2/1 nói rằng với các ca nCoV ở nước này chủ yếu không có hoặc ít triệu chứng, "việc tập trung vào ca nhập viện quan trọng hơn nhiều so với thống kê ca nhiễm".

Khi biến chủng siêu lây lan Omicron hoành hành khắp Mỹ, ca Covid-19 hàng ngày đã tăng hơn gấp ba lần trong tuần qua, lên trung bình 480.000 ca, mức cao chưa từng thấy. Các trường học, bệnh viện và hãng hàng không đang gặp khó khăn do nhân viên nhiễm virus và phải cách ly.

Tuần trước, ca nhập viện trung bình hàng ngày ở Mỹ là 14.800, tăng 63% so với tuần trước đó, nhưng thấp hơn so với mức 16.500 năm ngoái, khi phần lớn người Mỹ chưa tiêm chủng. Ca tử vong không biến động trong hai tuần qua, trung bình khoảng 1.200 người mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức cao nhất 3.400 hồi tháng 1/2021.

Theo một số chuyên gia y tế cộng đồng Mỹ, những dữ liệu đó cho thấy vaccine vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả trong ngăn ngừa ca nặng, ngay cả với Omicron, cũng như khả năng biến chủng này không gây nguy cơ mắc bệnh nặng như các chủng trước.

Người dân xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở New York, Mỹ tháng 12/2021. Ảnh: AP.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh hôm 3/1 cho biết Omicron chiếm 95% ca Covid-19 ở Mỹ tuần trước, một dấu hiệu khác cho thấy mức độ lây lan đáng kinh ngạc của biến chủng này.

Trong tình hình đó, tiến sĩ Wafaa El-Sadr, giám đốc ICAP, trung tâm y tế toàn cầu tại Đại học Columbia, New York, cho rằng số ca mắc dường như không phải là con số quan trọng nhất hiện nay. Thay vào đó, trong giai đoạn này, "Mỹ nên chuyển trọng tâm vào tập trung ngăn ca nặng và tử vong".

Đếm ca hàng ngày và biến động của số liệu này là một trong những thước đo được theo dõi chặt chẽ nhất trong đại dịch và là dấu hiệu cảnh báo sớm đáng tin cậy về ca nặng, tử vong trong các sóng lây nhiễm trước đó. Nhưng từ lâu, chúng bị coi là biện pháp không hoàn chỉnh, một phần vì các ca được thống kê từ kết quả xét nghiệm, có thể thấp hơn nhiều so với số liệu thực tế.

Số ca nhiễm hàng ngày cũng có thể thay đổi rất nhanh. Số ca nhiễm mới cao kỷ lục của Mỹ hôm 3/1 được cho là do các bang báo cáo chậm số liệu vào kỳ nghỉ năm mới. Số ca nhiễm trung bình 7 ngày được coi là đáng tin cậy hơn.

Andrew Noymer, giáo sư y tế công cộng tại Đại học California, Irvine, cũng cho rằng thống kê số ca nhiễm không còn phù hợp trong bối cảnh hiện nay. "Nếu phải chọn một chỉ số, tôi sẽ chọn dữ liệu nhập viện", Noymer nói.

Ngay cả số ca nhập viện cũng không phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng của dịch, vì trong số đó có thể bao gồm những bệnh nhân nhập viện vì bệnh khác nhưng cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV.

Theo dõi ca Covid-19 nhập viện có thể giúp các bác sĩ hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của virus cũng như năng lực ứng phó của các bệnh viện. Điều đó còn có thể giúp các lãnh đạo y tế xác định nơi điều chuyển thiết bị và nguồn lực hợp lý.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế Mỹ không đồng ý với phương án bỏ kiểm đếm ca nhiễm hàng ngày. "Chúng ta không nên bỏ dữ liệu về số ca nhiễm, nhưng phải thừa nhận rằng đó chỉ là một phần của tình hình thực tế", tiến sĩ Eric Topol, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Scripps ở California, cho hay.

Ali Mokdad, giáo sư Đại học Washington ở Seattle, cho rằng Mỹ hiện mới chỉ thống kê được 1/3 ca nhiễm thực tế. Tuy nhiên, theo dõi số ca dương tính vẫn rất quan trọng khi Omicron đang là chủng trội. Theo ông, số ca nhiễm có thể chỉ ra những điểm nóng trong tương lai và cho biết liệu một làn sóng lây nhiễm đã đạt đỉnh hay chưa.

Ngoài ra, dữ liệu ca nhiễm sẽ tiếp tục quan trọng đối với những người dễ bị tổn thương vì lý do tuổi tác hoặc sức khỏe và cần nắm được tình trạng lây lan virus trong cộng đồng để có thể quyết định về các biện pháp phòng ngừa, ông nói. Các bệnh viện, trường học và doanh nghiệp cần có kế hoạch ngừng hoạt động dựa trên số liệu này.

"Bỏ đếm số ca nhiễm chẳng khác nào bay mù. Một quốc gia làm sao có thể không nắm được đường cong lây nhiễm dịch bệnh của mình?", Mokdad đặt câu hỏi.

Chuyên gia này thêm rằng lý do khiến năng lực xét nghiệm không bám sát được tình hình dịch bệnh thực tế là Mỹ chưa bao giờ phát triển được phương thức giám sát ca nhiễm một cách nhất quán và đáng tin cậy. "Không thể chấp nhận che đậy thất bại bằng cách thay đổi quy tắc", ông nhấn mạnh.

Huyền Lê (Theo AP)