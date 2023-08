Công thức tìm mileage phù hợp của Đan Quyết

Runner phong trào Đan Quyết chia sẻ quá trình tự tìm quãng đường tích lũy hàng tuần (mileage) phù hợp cho bản thân trong những năm đầu tập marathon.

Theo chân chạy phong trào số một Việt Nam hiện tại, tìm ra mileage phù hợp là quá trình dài, đòi hỏi sự ổn định. "Việc xác định dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày để tập luyện rất quan trọng, vì số đông runner còn phải lo công việc, gia đình và các mối quan hệ xã hội nữa. Ngoài ra, bạn cần quan sát xem cơ thể có thoải mái để tập theo khối lượng như vậy trong thời gian dài hay không", Đan Quyết nói với VnExpress khi được hỏi về kinh nghiệm xác định mileage.

Runner sinh năm 1990 chia sẻ, trong 3 năm đầu tập chạy, anh tập luyện theo cảm hứng, dẫn đến khối lượng ít và không đều. Khi ấy, tập chạy chỉ là một sở thích và có thứ tự ưu tiên thấp trong lịch sinh hoạt. Tuy nhiên, khi đề ra mục tiêu tập luyện cho bản thân, Đan Quyết đã đưa chạy bộ lên mức ưu tiên hàng đầu. Vì thế, anh phải cắt bỏ những cuộc hẹn không cần thiết, dậy sớm hơn hoặc tập muộn sau giờ làm việc.

Đan Quyết trên đường chạy VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2023. Ảnh: VM

Sự nghiêm túc trong tập luyện giúp Đan Quyết thu về trái ngọt. Sau năm năm, anh đạt sub3 marathon và PB (thành tích cá nhân tốt nhất) 2 giờ 37 phút vào năm 2021. Xuất thân là kỹ sư, thành tích của Đan Quyết khi ấy là hiện tượng vì các thông số của anh xấp xỉ những VĐV chuyên nghiệp. Theo chân chạy người Nam Định này, việc xác định không bao giờ bỏ chạy bộ là yếu tố quan trọng giúp anh duy trì lịch tập đều đặn qua nhiều năm.

"Thời gian đầu, tôi tự lên giáo án cho bản thân. Bây giờ, tôi hỗ trợ nhiều bạn khác làm điều này. Tất nhiên, vì phải lo công việc và sinh hoạt hàng ngày, khó có thể duy trì một cách máy móc khối lượng tập qua từng ngày, từng tuần. Nhưng tôi nghĩ việc ổn định thời gian tập luyện rất quan trọng để tiến bộ nhanh nhất", anh nói.

Trong hai tháng qua, Đan Quyết tăng khối lượng tập luyện từ 110 km mỗi tuần lên 130 km để chuẩn bị cho VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang 2023. Anh dành khoảng 12 tiếng để chạy. Nếu tính cả thời gian khởi động, giãn cơ, tổng thời gian cho tập luyện lên đến 15 tiếng mỗi tuần. Mỗi ngày, Đan Quyết dành 9 đến 10 tiếng cho công việc, nên anh sắp xếp chạy trước hoặc sau giờ làm.

Thông thường, Đan Quyết lựa chọn bài chạy nhẹ và tăng tốc tối đa khi về đích vào thứ Hai và thứ Tư để chuẩn bị và phục hồi cho bài Interval vào thứ Tư. Vào thứ Năm, anh chạy nhẹ và tempo. Sau đó là hai bài chạy nhẹ vào thứ Sáu và thứ Bảy để chuẩn bị cho bài chạy dài vào Chủ Nhật.

Chia sẻ về mileage hợp lý cho các ngưỡng thành tích FM, Đan Quyết cho rằng các runner sub 5 nên đặt mục tiêu 40 km đến 50 km mỗi tuần trong khi khối lượng tập luyện cho sub 4 khoảng 60 km đến 75 km. Tuy nhiên, do xuất phát điểm đến với chạy bộ mỗi người khác nhau, chân chạy 33 tuổi cho rằng con số này không cố định mà thay đổi dựa vào thể trạng mỗi người. Nếu từng chơi thể thao trước đó, runner có thể đặt mốc mileage cao hơn.

Quỳnh Chi