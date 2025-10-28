Công sở, trường học ở Huế bị lũ bủa vây

Trụ sở Thành ủy Huế (tòa nhà nằm xiên nhìn ra ngã tư) trên đường Hùng Vương bị lũ bủa vây, khuôn viên ngập hơn 0,5 m. Nằm bên cạnh, trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng ngập, nhiều ôtô chìm trong lũ.
Cách vài trăm mét, trụ sở Tòa án nhân dân TP Huế, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố nằm trên đường Tôn Đức Thắng, Lê Văn Huyên, Tố Hữu bị ngập sâu hơn một mét. Khu vực này trũng, nước tràn vào tầng một khoảng 0,3-0,5 m.
Trụ sở UBND TP Huế trên đường Lê Lợi bị nước lũ tràn vào khuôn viên khoảng 0,5 m, giảm một nửa so với tối qua. Bên trong, lãnh đạo TP Huế túc trực phòng chống lũ.
Đường Lê Lợi trước trụ sở UBND TP Huế đang ngập 0,5 m. Đa số cán bộ, công chức làm việc từ xa.
Trên đường Lê Quý Đôn, sân vận động Tự Do trở thành bể bơi khổng lồ. Một số cán bộ Sở Văn hóa Thể thao vẫn đang túc trực chống lũ tại đây cùng các vận động viên.
Nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, khuôn viên trường Tiểu học Lê Lợi ở trung tâm phường Thuận Hóa ngập khoảng 0,5 m, giảm một nửa so với tối qua. Các phòng học tầng một đã bị lũ tràn vào.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế đã cho gần 295.000 học sinh từ mầm non đến lớp 12 nghỉ học từ ngày 27/10.
Đêm qua, nước lũ tràn vào gây ngập Bệnh viện Trung ương Huế hơn 0,5 m, nhiều ôtô bị ngập úng được cứu hộ. Các phòng bệnh nhân bị ngập được công an di tản lên tầng hai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, lũ sông Hương, sông Bồ đã qua đỉnh, nhưng vẫn đang trên báo động ba và rút chậm. Vì thế 32/40 xã phường của Huế vẫn ngập, trong đó hơn 35.000 ngôi nhà ngập 0,5-1 m, nhiều nơi 1-2 m. Địa bàn xảy ra 38 điểm sạt lở đất.
Đến nay, địa phương ghi nhận có một người chết trôi dạt vào bờ biển phường Thuận An và một bé gái 5 tuổi ở thôn Châu Chữ, phường Thủy Xuân bị rớt xuống nước mất tích.
Võ Thạnh
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Mọi đóng góp của bạn xin ủng hộ tại đây.