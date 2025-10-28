Công sở, trường học ở Huế bị lũ bủa vây

Nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, khuôn viên trường Tiểu học Lê Lợi ở trung tâm phường Thuận Hóa ngập khoảng 0,5 m, giảm một nửa so với tối qua. Các phòng học tầng một đã bị lũ tràn vào.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế đã cho gần 295.000 học sinh từ mầm non đến lớp 12 nghỉ học từ ngày 27/10.