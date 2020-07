Công an Trung Quốc cam kết hỗ trợ cảnh sát Hong Kong

Bộ Công an Trung Quốc cam kết hướng dẫn và hỗ trợ cảnh sát Hong Kong xử lý các trường hợp vi phạm luật an ninh quốc gia.

"Chúng tôi phải chỉ đạo cảnh sát Hong Kong ngăn chặn bạo lực và gây rối, nhằm ngăn ngừa, trừng trị hành vi phạm tội của một nhóm rất nhỏ gây nguy hại cho an ninh quốc gia", Bộ Công an Trung Quốc (MPS) hôm 5/7 dẫn lời lãnh đạo bộ này trên website.

Trong một cuộc họp gần đây nhằm nghiên cứu và triển khai luật an ninh Hong Kong, lãnh đạo Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cũng tuyên bố kiên quyết áp dụng và thực thi luật an ninh ở đặc khu.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai để giải tán biểu tình phản đối luật an ninh ở Hong Kong hôm 24/5. Ảnh: Reuters.

"Chúng ta phải trừng phạt theo luật các hành vi phạm tội như ly khai, lật đổ, tổ chức khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia", tờ Legal Daily dẫn một tuyên bố gần đây của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Tuyên bố cho hay cơ quan này sẽ kiên quyết cùng với chính phủ, Phòng Bảo vệ An ninh Quốc gia và cảnh sát Hong Kong đảm bảo an ninh cho đặc khu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hôm 30/6 thông qua luật an ninh Hong Kong, hình sự hóa các tội ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài hoặc bên ngoài để đe dọa an ninh quốc gia.

Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc là những đơn vị đầu tiên của chính phủ Trung Quốc lên tiếng về luật an ninh Hong Kong kể từ khi luật được thông qua, song không nêu chi tiết về cách các cơ quan này dự định hợp tác với cảnh sát Hong Kong để thực thi luật.

"Cơ chế liên lạc hiện tại giữa Bộ Công an Trung Quốc và Hong Kong sẽ tiếp tục và trên hết, mối quan hệ giữa bộ này và cảnh sát Hong Kong sẽ được tăng cường", Tian Feilong, giáo sư luật tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, nhận định.

Luật an ninh Hong Kong làm dấy lên lo ngại về số phận chính sách "một quốc gia, hai chế độ", cam kết cho Hong Kong mức độ tự trị cao khi đặc khu được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định luật này trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển.

Mai Lâm (Theo SCMP)