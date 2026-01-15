Công an Thanh Hóa khởi tố Biên 'Thả'

Ông Nguyễn Xuân Biên, tức Biên 'Thả', người có ảnh hưởng lớn trong giới giang hồ ở Thanh Hóa, bị công an khởi tố về hành vi trốn thuế.

Chiều 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Biên, 59 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Cường Minh, với cáo buộc trốn thuế.

Vợ ông Biên, bà Vũ Thị Hường, 56 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Cường Minh và Lê Thị Ban, 60 tuổi, kế toán trưởng, bị khởi tố cùng tội danh.

Các bị can Vũ Thị Hường, Nguyễn Xuân Biên và Lê Thị Ban (từ trái qua phải) bị khởi tố. Lam Sơn

Nhà chức trách xác định, trong năm 2019-2020, Công ty CP tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương cho đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm để xây dựng chợ Phú Sơn (phường Hạc Thành) và chợ Nam Ngạn (phường Hàm Rồng).

Sau khi đầu tư xây dựng, đưa vào vận hành các khu chợ, bà Vũ Thị Hường trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, ký phiếu thu tiền với người thuê ki-ốt bán hàng.

Bà Hường bị cáo buộc chỉ đạo bà Ban không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt, từ đó trốn khoản thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Công an phong toả, khám xét căn nhà của ông Biên ở số 89 Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành. Ảnh: Lam Sơn

Công an xác định, ông Biên biết vợ và kế toán trưởng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn để diễn ra. Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Ông Biên "Thả" được biết đến là "dân anh chị có máu mặt" ở Thanh Hoá hàng chục năm qua. Ông này có khối tài sản lớn do kinh doanh nhiều lĩnh vực như vệ sinh môi trường, buôn bán bất động sản, xây dựng và quản lý chợ, san lấp mặt bằng... Đây được cho là người có tầm ảnh hưởng lớn với nhiều ông trùm xã hội đen ở Thanh Hoá như Vi "Ngộ", Tuấn "Thần đèn", Ý "Ẻng" hay Mạnh "Gỗ"...

Lam Sơn