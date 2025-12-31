Trùm giang hồ Vi 'Ngộ' bị phạt 3 năm tù vì chạy án

Thanh HóaNguyễn Văn Vi, tức Vi "Ngộ", 44 tuổi, bị xác định đưa hối lộ nhằm chạy giảm án cho một người đang chấp hành án chung thân vì giết bạn tù.

Ngày 31/12, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Vi 3 năm tù về tội Đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự; cựu quân nhân Hoàng Nam Liên, 59 tuổi, bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Môi giới hối lộ.

Ông Liên và cáo Lê Cao Tâm, 53 tuổi, còn bị phạt mỗi người 6 tháng tù về tội Đánh bạc.

Ngoài án tù, 3 bị cáo còn bị xử phạt hành chính mức 10-50 triệu đồng.

Vi "Ngộ" - ngoài cùng bên phải và các bị cáo tại tòa ngày 31/12. Ảnh: Lam Sơn

Theo bản án, do có mối quan hệ từ trước, Vi "Ngộ" liên hệ Hoàng Nam Liên tìm mối nhờ chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa, tức Hòa "Chua", người đang chấp hành án chung thân vì giết bạn tù trong quá trình thụ án.

Ngày 4/2/2023, Vi chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản của Hoàng Kiều Khanh (con gái Liên). Sau đó, Khanh chuyển tiền sang tài khoản của chồng là Hồ Đức Phú để rút tiền mặt đưa cho Liên.

Liên khai đã mang 130 triệu đồng tiền mặt đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An, nhằm xin giảm án cho Hòa. Ngày 12/5/2023, TAND tỉnh Nghệ An quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Nguyễn Ngọc Hòa 20 tháng.

Ngày 1/3/2024, Vi tiếp tục chuyển thêm 200 triệu đồng cho Liên để nhờ xin giảm án lần nữa. Liên khai đã đưa 150 triệu đồng tiền mặt cho ông Phan Quý Hương. Ngày 17/5/2024, Nguyễn Ngọc Hòa được TAND tỉnh Nghệ An giảm thời hạn chấp hành án thêm 18 tháng.

Theo lời khai của Hoàng Nam Liên, tổng số tiền đưa cho ông Phan Quý Hương là 280 triệu đồng, trong đó Liên hưởng lợi 70 triệu đồng.

Tách hành vi liên quan cán bộ tư pháp

HĐXX xác định, trong quá trình điều tra và tại tòa, Hoàng Nam Liên khai trong hai năm 2023–2024 đã bốn lần đến nhà đưa tổng cộng 280 triệu đồng tiền mặt cho ông Phan Quý Hương để nhờ chạy giảm án cho Hòa "Chua". Tuy nhiên, ông Hương không thừa nhận việc này.

Theo tòa, ngoài hành vi của các bị can đã bị khởi tố, vụ án còn có dấu hiệu của tội Nhận hối lộ trong hoạt động tư pháp, liên quan cán bộ cơ quan tư pháp, thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Công an tỉnh Thanh Hóa đã tách hành vi và tài liệu liên quan, chuyển đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với Hoàng Kiều Khanh và Hồ Đức Phú, những người nhận tiền chuyển khoản từ Vi rồi rút đưa cho Liên, cơ quan tố tụng xác định họ không biết nguồn tiền dùng để làm gì và không hưởng lợi nên không có căn cứ xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, công an còn phát hiện Hoàng Nam Liên có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm vào ngày 10/7/2024, số tiền đánh bạc hơn 5,8 triệu đồng.

An ninh trật tự phiên tòa được thắt chặt. Ảnh: Lam Sơn

Vi "Ngộ" là một trong những giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, từng có nhiều tiền án tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...

Người này cũng là đàn em thân cận của Tuấn "Thần Đèn" - đại ca giang hồ tại Thanh Hóa, đang bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài vụ đưa hối lộ được xét xử hôm nay, ngày 26/12, Vi đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên 6 tháng tù về tội Trốn thuế.

Vi 'Ngộ' còn bị cáo buộc thêm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án này nằm trong quá trình điều tra hoạt động của Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Lam Sơn