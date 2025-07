Công an khám nhà đại ca giang hồ Ý 'Ẻng'

Thanh HóaCăn nhà như toà lâu đài có hai mặt tiền ở khu phố Quang Trung của Bùi Quốc Ý (tức Ý "Ẻng") bị cảnh sát phong toả, khám xét trong nhiều giờ.

Chiều 15/7, hàng chục cảnh sát cơ động, hình sự và nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa được huy động bảo vệ an ninh, đồng thời khám xét căn nhà của Bùi Quốc Ý ở số 381 A, phố Quang Trung, phường Hạc Thành.

Cảnh sát cơ động bao vây bên ngoài căn nhà của Ý. Ảnh: Lam Sơn

Căn nhà 5 tầng, sơn màu trắng, vị trí hai mặt tiền trên đường Quang Trung giao với đại lộ Võ Nguyên Giáp bị phong tỏa trong 3-4 giờ. Đây là nơi đặt trụ sở sàn giao dịch bất động sản "Đạt Ý".

Công an thông báo đã triệu tập Ý và một số nghi can đưa về trụ sở lấy lời khai song chưa công bố lý do cụ thể. Động thái này nằm trong chiến dịch truy quét, triệt phá các nhóm tội phạm có tổ chức.

Ý được xác định là kẻ "cầm đầu, có nhiều đàn em thân tín là các đối tượng hình sự cộm cán".

Căn nhà nằm ở vị trí đắc địa của Ý "Ẻng". Ảnh: Lam Sơn

Ý "Ẻng" là em trai của trùm giang hồ Bùi Quốc Đạt (tức Đạt "Ma") - trùm giang hồ nổi tiếng ở xứ Thanh, đang chấp hành án tù.

Anh em Đạt, Ý và băng nhóm Tuấn "Thần Đèn" hay Vi "Ngộ" chia nhau "cát cứ" từng khu vực và được coi là những ông trùm thế giới ngầm ở Thanh Hoá nhiều năm qua. Tất cả đã bị công an bắt.

Công an thu nhiều tài liệu trong nhà Ý "Ẻng". Ảnh: Lam Sơn

Ý "Ẻng" từng có tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích, hoạt động tín dụng đen, kinh doanh khoáng sản...

Lam Sơn