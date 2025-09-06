Biệt thự của giang hồ Mạnh 'Gỗ' bị khám xét

Thanh HóaBiệt thự 4 tầng ở đại lộ Lê Lợi của ông Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh 'Gỗ', bị cảnh sát bao vây, khám xét, nghi vấn liên quan buôn lậu và đưa hối lộ.

Chiều 6/9, nhiều lực lượng gồm cảnh sát kinh tế, hình sự, cơ động của Công an Thanh Hóa được huy động để phong tỏa, khám xét nhà của giang hồ Mạnh "Gỗ", 51 tuổi, ở phường Hạc Thành. Sau nhiều giờ làm việc, cảnh sát thu giữ một số tài liệu.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng qua nhà riêng của Mạnh "Gỗ" bị khám xét.

Ông Mạnh là tay anh chị nổi tiếng xứ Thanh từ hàng chục năm nay, song sống khá kín tiếng so với nhân vật cộm cán khác. Biệt danh Mạnh "Gỗ" xuất phát từ việc ông này thường buôn bán gỗ số lượng lớn từ Lào qua khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa. Gần đây, Mạnh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh khí hóa lỏng và gas.

Công an đọc lệnh khám nhà Mạnh 'Gỗ". Ảnh: Lam Sơn

Theo cơ quan điều tra, việc xử lý người này nằm trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "Gỗ", công an đã triệu tập ông này để làm rõ một loạt hành vi: Buôn lậu, Khai thác lâm sản trái phép và Đưa hối lộ. Trong vụ án này, đại ca giang hồ Mạnh "Gỗ" đóng vai trò vừa là quân sư, vừa là trợ thủ đắc lực của trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ") - bị bắt hôm 30/6.

Cảnh sát cơ động phong tỏa bên ngoài biệt thự của Mạnh 'Gỗ', chiều 6/9. Ảnh: Lam Sơn

Vi "Ngộ" từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động tại Mạnh Tùng Petro. Nhà chức trách cáo buộc, doanh nghiệp này trong quá trình sản xuất, kinh doanh đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu. Công ty còn bị cho là lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, tạo ra các giao dịch "ma" để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Ngoài Vi "Ngộ" bị điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhà chức trách cũng bắt tạm giam Nguyễn Huy Tùng (con trai của Mạnh "Gỗ"), Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về cùng tội danh.

Lam Sơn