Con trai đến thăm Britney Spears sau khi cô bị bắt

Jayden - con út 20 tuổi của Britney Spears - đến nhà thăm mẹ sau khi ca sĩ bị bắt do lái xe trong tình trạng dùng chất kích thích.

Ngày 6/3, truyền thông quốc tế đưa tin ca sĩ bị cảnh sát giao thông California bắt giữ do nghi ngờ lái xe sau khi dùng ma túy và rượu. Sự việc xảy ra vào tối 4/3, Britney Spears được thả ra sáng hôm sau. Lực lượng chức năng cho biết đang đợi kết quả xét nghiệm chất kích thích. Nghệ sĩ dự kiến hầu tòa ngày 4/5.

Trong thông cáo báo chí, đại diện của Britney Spears cho biết những người cô thương yêu đang lên kế hoạch giúp cô khỏe mạnh. Hai con trai của Spears và chồng cũ Kevin Federline - Sean, 21 tuổi, và Jayden, 20 tuổi - đang dành thời gian cho mẹ. Theo Page Six, Jayden vội vã đến biệt thự của Britney Spears ở khu Thousand Oaks, California, hôm 6/3, sau khi ca sĩ gặp chuyện.

Jayden - con út của Britney Spears - lái xe Mercedes đến biệt thự của mẹ hôm 6/3. Chiếc xe được cho là quà ca sĩ tặng cho con năm ngoái. Ảnh: Backgrid

Nguồn tin cho biết Sean cũng có mặt để hỗ trợ mẹ. "Các con đều bên cô. Cả hai thương mẹ, muốn giúp đỡ cũng như muốn cô cảm thấy tốt hơn", người này nói thêm. Theo TMZ, Britney Spears cũng có cuộc trò chuyện "tích cực", "đầy hy vọng" với hai con và mẹ ruột - bà Lynne Spears về vụ sai phạm.

Mối quan hệ giữa Britney Spears và hai con từng căng thẳng. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail năm 2022, Kevin Federline cho biết các con cắt liên lạc với mẹ vì cô thường đăng ảnh nhạy cảm lên trang cá nhân. Những năm gần đây, tình cảm giữa ba mẹ con dần cải thiện. Cô và con út gặp nhau nhiều hơn, cùng chụp hình và chơi piano với nhau.

Giáng sinh năm ngoái, Jayden ở cùng mẹ, còn anh trai Sean đón lễ với em gái của ca sĩ - Jamie Lynn Spears. Trước đó, Us Weekly đưa tin Spears và con lớn "đang chậm rãi xây dựng lại mối quan hệ". Nguồn tin nói: "Sean vẫn còn những cảm xúc lẫn lộn về Britney Spears. Nhưng khi thấy Jayden đoàn tụ với mẹ, cậu có thêm hy vọng về tương lai của hai mẹ con. Cô ấy cũng rất biết ơn sự hiện diện của các con trong đời. Cô cảm thấy cuộc đời trọn vẹn trở lại".

Britney Spears và Sam Asghari tại Beverly Hills năm 2019. Ảnh: Backgrid

Ngoài những người thân ruột thịt, chồng cũ và bạn bè cũng lên tiếng bảo vệ Britney Spears. Trên Instagram, Jason Alexander - chồng đầu tiên - kêu gọi công chúng, truyền thông ngừng suy đoán về chuyện của cô. Alexander là bạn thời thơ ấu của Spears, cưới cô năm 2004 và chia tay sau 55 giờ bên nhau.

Trò chuyện với Fox News, huấn luyện viên thể hình Sam Asghari - chồng thứ ba - có ý bênh vực vợ cũ khi nói ai cũng từng phạm lỗi, kêu gọi mọi người cho ca sĩ sự riêng tư. Cả hai kết hôn năm 2022, ly hôn năm 2024.

Người còn lại - Kevin Federline - bày tỏ lo lắng cho tình hình của Britney Spears thông qua người đại diện. Trao đổi với TMZ, Mark Vincent Kaplan - luật sư của Federline - nói: "Kevin hy vọng mọi điều tốt lành nhất đến Britney. Anh mong cô không từ chối sự hỗ trợ hoặc những người đang cố giúp cô. Với anh, điều đáng lo là liệu đây là vấn đề duy nhất cô mắc phải hay còn nhiều chuyện khác nữa".

Trước đó, cặp sao mâu thuẫn khi Federline phát hành hồi ký You Thought You Knew tháng 10/2025. Sách xoay quanh cuộc hôn nhân của hai người từ năm 2004 đến 2007, tiết lộ một số chuyện không hay của cô như từng uống rượu vào thời điểm mang thai, dùng cocaine khi cho con bú, cư xử thất thường lúc ở cạnh con. Trên Instagram khi ấy, ca sĩ chỉ trích Federline "bịa chuyện" khiến cô bị tổn thương.

MV "Oops!...I Did It Again" MV "Oops!...I Did It Again". Video: YouTube/ Britney Spears

Về phía bạn bè, Sean Phillip - bạn lâu năm kiêm trợ lý cũ của Britney Spears - đã nhắn tin cho nghệ sĩ để hỏi thăm tình hình. Trên chương trình Good Morning Britain ngày 6/3, Phillip nói Spears vẫn ổn, cho phép anh công khai nói về chuyện của cô.

Theo Phillip, anh muốn lên tiếng để "thế giới biết Britney Spears là người tuyệt vời". Anh cho rằng ai cũng mắc sai lầm trong đời, khẳng định bảo vệ Spears bằng mọi giá bởi cô không phải người xấu. "Cô ấy rất mạnh mẽ. Tôi cũng như mọi người ngạc nhiên khi việc này xảy ra. Nhưng đó không phải con người của cô ấy. Britney Spears vô cùng đáng yêu", anh nói thêm.

Khi MC hỏi Sean Phillip nghĩ thế nào về việc Britney Spears cần thay đổi theo lời người đại diện, anh nói chỉ muốn ca sĩ rời Los Angeles. "Tôi vẫn trò chuyện hàng tuần, hàng ngày với cô ấy. Đó vẫn là Britney tôi biết từ năm 2003. Tôi không lạ gì tính cách hay con người của cô. Nhưng bạn hãy nghĩ về một số điều như cô ấy còn giao du với những ai khác nữa", anh cho biết.

Sean Phillip trên chương trình "Good Morning Britain". Ảnh: X/gmb

Đến nay, gần 5 năm kể từ khi Britney Spears thoát khỏi quyền giám hộ của bố - Jamie Spears. Ông giám sát cuộc sống của ca sĩ từ năm 2008 đến năm 2021 sau khi cô vướng bê bối tự giam mình trong phòng cùng hai con nhỏ. Theo Us Weekly, mối quan hệ của Spears và các thành viên trong nhà vẫn phức tạp. Trừ bố và em gái Jamie Lynn Spears, cô được cho thân với anh trai Bryan và mẹ hơn.

Britney Spears, 45 tuổi, được khán giả biết đến qua các ca khúc như Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một kèn vàng Grammy và tám giải Billboard. Từ năm 2022 đến nay, Britney Spears phát hành hai đĩa đơn, gồm Hold Me Close và Mind Your Business.

Năm 2023, cô phát hành hồi ký Người đàn bà trong tôi, tiết lộ cách bố sử dụng quyền giám hộ để kiểm soát cuộc sống, từ việc ăn uống, công việc đến con cái. Tháng 2, People cho biết cô đã bán quyền sở hữu danh mục nhạc gồm nhiều bản hit như Baby One More Time, Circus, Womanizer nhưng không rõ số tiền.

Phương Thảo (theo People, Page Six)