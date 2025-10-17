Britney Spears chỉ trích hồi ký của chồng cũ

Britney Spears cho biết bị tổn thương vì chồng cũ - Kevin Federline - "bịa chuyện" về cô trong hồi ký của anh.

Trên X ngày 15/10, Britney Spears, 43 tuổi, đáp trả những mô tả về cô trong hồi ký You Thought You Knew của vũ công Kevin Federline, 47 tuổi.

Ca sĩ cho biết "vô cùng đau lòng và kiệt sức" khi bị chồng cũ liên tục thao túng tinh thần bằng thông tin sai trái. Britney nhận xét những lời trong sách mang lại tiền cho người khác, còn cô là người thực sự bị tổn thương.

Britney Spears và Kevin Federline thuở còn hạnh phúc. Ảnh: WireImage

Nghệ sĩ lên tiếng một ngày sau khi New York Times có bài phỏng vấn Kevin Federline về quyển sách mới. Tác phẩm dự kiến phát hành ngày 21/10, xoay quanh cuộc sống hôn nhân của anh và Britney Spears từ năm 2004 đến 2007, cuộc chiến giành quyền nuôi hai con trai - Sean Preston, hiện 20 tuổi, và Jayden James, 18 tuổi. Federline được quyền nuôi con, cô phải trả anh hàng chục USD tiền cấp dưỡng mỗi tháng đến khi con út đủ 18 tuổi.

Trò chuyện với truyền thông, Kevin Federline tiết lộ trước một số nội dung như việc Britney Spears uống rượu vào thời điểm mang thai, dùng cocaine khi cho con bú, cư xử thất thường lúc ở cạnh con. Theo anh, các con từng nói rằng có lần thức dậy, phát hiện mẹ cầm dao đứng nhìn chúng ngoài cửa. Khi thấy con tỉnh giấc, cô hỏi "Con thức rồi à?" sau đó bỏ đi mà không giải thích. Federline không gặp vợ cũ trong nhiều năm, nghe các con kể lại chuyện này.

Bìa hồi ký "You Thought You Knew" (Bạn nghĩ bạn biết mọi chuyện" của Kevin Federline. Ảnh: Amazon

Trong bài đăng mới, Britney Spears cho biết có mối quan hệ phức tạp với hai con khi chúng ở tuổi thiếu niên. Nghệ sĩ đã luôn "nài nỉ, gào thét" để được sống cùng con. Cô từng nản lòng trước tình cảnh này, thậm chí van nài các con trở thành một phần của đời cô.

"Đáng buồn thay, tụi nhỏ luôn chứng kiến cảnh bố chúng thiếu tôn trọng tôi. Giờ đây, chúng cần tự chịu trách nhiệm cho bản thân", trích bài viết của Britney Spears.

Theo Britney Spears, cô được gặp con trong khoảng thời gian ngắn ngủi với số lần ít ỏi suốt 5 năm qua. Một trong hai con chỉ ở với mẹ 45 phút, người còn lại gặp cô bốn lần. "Tôi cũng có lòng tự trọng. Từ bây giờ, tôi chỉ cho chúng biết khi nào tôi có thể gặp", ca sĩ viết tiếp.

Ca sĩ tự nhận là một phụ nữ khá thông minh, cố gắng sống kín tiếng kể từ khi thoát khỏi quyền giám hộ. "Tôi nói điều này bởi tôi chịu đựng quá đủ rồi. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ làm như tôi", cô khép lại bài đăng.

Britney Spears đi chơi với hai con tại Disneyland năm 2019. Ảnh: Instagram/ Britney Spears

Trước khi Britney Spears lên tiếng, đội ngũ của cô cũng phản bác nội dung trong quyển hồi ký. Trong tuyên bố gửi truyền thông ngày 15/10, phía nghệ sĩ nhận định Kevin Federline và những người khác một lần nữa đang trục lợi từ Britney Spears.

"Điều đáng buồn là chuyện này xảy ra sau khi việc trợ cấp nuôi con của cô ấy cho Kevin chấm dứt. Thứ cô quan tâm là hai con và niềm hạnh phúc, sự khỏe mạnh của chúng trong giai đoạn đầy thông tin gây sốc", trích lời người đại diện.

Britney Spears và con trai Jayden trong cuộc gặp tháng 6. Ảnh: Instagram/ Britney Spears

Britney Spears sinh năm 1981, được mệnh danh là "công chúa nhạc pop". Cô nổi tiếng qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một kèn vàng Grammy và tám giải Billboard.

Cô trải qua ba cuộc hôn nhân, người gần nhất là huấn luyện viên thể hình Sam Asghari, kém cô 13 tuổi. Britney Spears hoàn tất ly hôn Sam Asghari đầu tháng 5/2024. Trước đó, cô cưới bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander, sau đó là Kevin Federline. Năm 2023, cô có mối tình ồn ào với người giúp việc Paul Richard Soliz, được cho chia tay hồi tháng 5.

Từ năm 2008 đến 2021, Britney Spears bị bố - Jamie Spears - giám hộ sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Tháng 11/2021, tòa án tuyên bố ca sĩ tự do, không yêu cầu Britney Spears phải khám sức khỏe trước khi ngừng việc giám hộ. Theo Us Weekly, mối quan hệ của Britney và các thành viên trong nhà vẫn phức tạp, nhưng cô dần cải thiện tình cảm với các con. Tháng 6, Britney Spears đăng ảnh chụp cùng con út dịp Ngày của Cha.

MV "Oops!...I Did It Again" MV "Oops!... I Did It Again". Video: YouTube/ Britney Spears

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter)