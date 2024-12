Con tôi Gen Z không có nổi một người bạn thân nào sau nửa đời sinh viên

Sinh viên thời trước dễ dàng gắn kết với nhau, nhưng đến các con tôi bây giờ, tình bạn dần bị thay thế bằng các tương tác ảo hời hợt.

Con gái tôi (Gen Z) đang là sinh viên năm hai một trường đại học ở Hà Nội, nhưng trong suốt hai năm qua, con dường như không có một người bạn thân nào để đưa về nhà chơi. Điều này khiến tôi thấy khác lạ so với thế hệ 7X của mình. Phải chăng là do tính cách khác biệt với các bạn ở tỉnh khác nên con khó hòa đồng, chơi thân với nhau được? Tôi cứ băn khoăn mãi về lý do khiến con đã trải qua gần nửa chặng đường sinh viên mà không thể tìm kiếm được một vài người bạn thân thiết như những năm tôi còn là sinh viên.

Ngày trước, sinh viên thường học tập và sinh hoạt gần như toàn bộ thời gian với bạn cùng lớp. Lịch học cố định, lớp học ổn định và các hoạt động ngoại khóa thường được tổ chức theo lớp, giúp sinh viên dễ dàng gắn kết với nhau. Trong khi đó, môi trường đại học ngày nay có sự thay đổi lớn: sinh viên thường học theo tín chỉ, dẫn đến việc thay đổi bạn học liên tục. Thời gian học chung với một nhóm bạn cố định trở nên ngắn ngủi, khiến việc xây dựng mối quan hệ thân thiết trở nên khó khăn hơn.

Với sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội, thay vì trò chuyện trực tiếp, sinh viên ngày nay thường giao tiếp qua các ứng dụng nhắn tin hoặc mạng xã hội. Việc này khiến mối quan hệ trở nên hời hợt và thiếu chiều sâu. Những cuộc trò chuyện thân mật, những buổi gặp mặt ngoài giờ học – vốn là nền tảng để xây dựng tình bạn thân – dần bị thay thế bằng các tương tác ảo, nơi cảm xúc thật khó được thể hiện.

Thay vì dành thời gian kết bạn, nhiều bạn trẻ tập trung vào việc hoàn thành bài tập, tìm kiếm cơ hội thực tập hoặc làm thêm để trang trải cuộc sống. Thời gian hạn hẹp khiến họ không có đủ cơ hội để xây dựng các mối quan hệ thân thiết.

>> '9X trước kia cũng không khác gì Gen Z bây giờ'

Thế hệ trẻ ngày nay có xu hướng đánh giá cao sự độc lập và tự chủ, điều này cũng ảnh hưởng đến quan niệm về tình bạn. Nhiều sinh viên cho rằng việc có một người bạn thân không còn quá quan trọng, miễn là họ có thể duy trì các mối quan hệ xã hội cơ bản. Ngoài ra, sự đa dạng về sở thích, quan điểm và lối sống giữa các sinh viên cũng làm giảm khả năng tìm được người bạn thực sự đồng điệu.

Nhiều sinh viên ngày nay ngại mở lòng và chia sẻ với người khác. Điều này có thể xuất phát từ nỗi sợ bị tổn thương hoặc sự cạnh tranh trong học tập và công việc. Một số em cảm thấy khó tin tưởng người khác hoặc không muốn chia sẻ quá nhiều vì sợ bị so sánh hoặc phán xét.

Việc không có một người bạn thân trong lớp đại học có thể khiến sinh viên cảm thấy cô đơn và thiếu sự hỗ trợ tinh thần trong quá trình học tập. Tuy nhiên, điều này cũng là cơ hội để họ học cách tự lập và mở rộng mối quan hệ bên ngoài lớp học. Để khắc phục tình trạng trên, theo tôi, các trường đại học cần tổ chức nhiều hoạt động gắn kết hơn, khuyến khích sinh viên tham gia và tạo cơ hội để họ kết nối với nhau.

Với tư cách là phụ huynh, chúng ta cũng cần động viên con em mình mở lòng hơn, chủ động xây dựng các mối quan hệ và tìm kiếm những người bạn thực sự đồng điệu. Tình bạn đẹp không chỉ là kỷ niệm, mà còn là hành trang quý giá cho con trong suốt cuộc đời về sau.

Phú Dũng